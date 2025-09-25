Ministru din cabinetul Bolojan, dezvăluiri despre cum s-a ajuns la deficitul uriaș. "S-a mimat undeva în decembrie 2024, cu pachetul acela heirupistic"

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat joi, 25 septembrie, despre minciuna privind deficitul, că a fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aducă acuze mai grave și ceea ce crede că s-a făcut în ultimii ani, este o expresie populară, și anume ”a pune batista pe țambal”.

Ministrul Investițiilor a fost întrebat în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM dacă cetățeanul a fost mințit în privința deficitului.

”Cred că a fost un amestec de omisiune, cu date care erau incomplete, ca să nu aduc acuze mai grave decât ar fi. Ceea ce cred că s-a făcut în ultimii ani, există o expresie populară, a pune batista pe țambal, în sensul că, cât a fost perioada electorală, și vă pot confirma, inclusiv din discuțiile pe care le-am avut la Bruxelles, inclusiv Comisia a fost rugată ca, pe perioada asta pre-electorală, electorală, să nu pună presiune prea tare pe România, că e un context dificil, și așa mai departe”, a spus ministrul.

El a precizat că, ”la capătul zilei, a însemnat că, în loc să iei măsurile necesare acum doi ani de zile, când, evident, n-aveai nevoie de o ajustare atât de mare, ai mimat undeva în decembrie 2024, cu pachetul acela heirupistic, de sfârșit de an, chipurile că faci niște ajustări care era clar că nu o să-ți ajungă”.

Ministrul a mai afirmat că fondurile europene ne ajută să trecem de perioada aceasta de ajustare 2025-2026.

”Ceea ce trebuie să știe România e că din 2028 începe perioada financiară la nivel european nouă, 2028-2035. România deja are o alocare propusă de Comisia Europeană de 60 de miliarde de euro, pentru ceea ce se numește acum Planul Național și Regional”, a anunțat Pîslaru.

