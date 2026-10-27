Deficitul scade cu peste 24 de miliarde de lei în primele 9 luni din 2026. Ministerul Finanțelor publică execuția bugetară

Ministerul Finanțelor publică execuția bugetară după primele nouă luni din 2026 și arată că deficitul a scăzut cu peste 24 de miliarde de lei față de 2025 și a coborât la 3,81% din PIB.

”Execuția bugetului general consolidat în primele nouă luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de 78,3 miliarde de lei, cu 24,17 miliarde de lei mai mic față de deficitul de 102,47 miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă a anului 2025. În termeni nominali, deficitul bugetar s-a redus cu peste 23,5%.”, se arată în informarea ministerului Finanțelor.

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Ca pondere în PIB, deficitul a coborât de la 5,31% în primele nouă luni ale anului 2025 la 3,81% în perioada similară din 2026, ceea ce reprezintă o diminuare semnificativă de 1,5 puncte procentuale.

Evoluția reflectă menținerea procesului de consolidare fiscal-bugetară, în condițiile în care veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 11,9%, într-un ritm semnificativ superior celui al cheltuielilor totale, care au avansat cu 5,5%.

”Execuția bugetară la nouă luni confirmă că suntem în direcția corectă în procesul de consolidare fiscal-bugetară. Am redus deficitul cu 1,5 puncte procentuale din PIB față de anul trecut, adică cu peste 24 de miliarde de lei, într-un context în care veniturile au crescut într-un ritm mai mult decât dublu față de cel al cheltuielilor, iar cheltuielile de personal s-au redus cu peste 4,4 miliarde de lei. În același timp, nu am frânat dezvoltarea: investițiile au depășit pragul de 107 miliarde de lei, fiind susținute decisiv de fondurile europene și PNRR.

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Intrăm însă în ultimul trimestru al anului, o perioadă care pune presiune pe buget; de aceea este obligatoriu să păstrăm aceeași abordare prudentă și responsabilă. Controlul riguros al cheltuielilor de funcționare și prioritizarea strictă a banului public către investiții rămân esențiale pentru a ne atinge țintele asumate la final de an”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Cum au evoluat încasările statului

Veniturile totale ale bugetului general consolidat au însumat 522,69 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului 2026, în creștere cu 11,9% (an/an). Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 1,23 puncte procentuale, susținute atât de veniturile fiscale – cu precădere TVA –, cât și de fondurile europene.

Un aport important a provenit din încasările nete din TVA, care au înregistrat 118,27 miliarde de lei, în creștere cu 24,8% (an/an). Dinamica a fost influențată de avansul încasărilor brute din TVA (+21,4% an/an), pe fondul modificărilor cotelor de TVA prevăzute de Legea nr. 141/2025, concomitent cu majorarea restituirilor de TVA (+8,2%) față de nivelul rambursat în aceeași perioadă a anului trecut (26,71 miliarde de lei în ianuarie–septembrie 2026, comparativ cu 24,69 miliarde de lei în ianuarie–septembrie 2025).

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Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 47,27 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 7,8% (an/an), determinată de avansul semnificativ al încasărilor din impozitul pe dividende (+15,7%), pe seama unor distribuiri concentrate în decembrie 2025, în contextul modificărilor legislative privind impozitarea acestora. O evoluție însemnată a fost înregistrată și în cazul încasărilor aferente Declarației unice (+18,5%). Creșterea veniturilor din impozitul pe salarii (+5,6%) – peste dinamica fondului de salarii din economie (+3,2%) – a fost influențată de efectul de bază generat de eliminarea, începând cu 1 ianuarie 2025, a facilităților fiscale acordate salariaților din sectorul construcții, agricol, industria alimentară și din activitățile de creare de programe pentru calculator.

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 165,40 miliarde de lei, în creștere cu 6,8% (an/an), peste dinamica fondului de salarii din economie. Evoluția acestor încasări reflectă extinderea bazei de impozitare reglementată prin Legea nr. 141/2025, precum și încasările aferente Declarației unice.

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Încasările din impozitul pe profit au însumat 30,13 miliarde de lei, consemnând o creștere de 8,7% (an/an), susținută de avansul veniturilor din impozitul pe profit de la agenții economici (+11,2% an/an).

Veniturile din accize au însumat 36,55 miliarde de lei, consemnând o creștere de 2,4% (an/an), susținută de avansul încasărilor din accizele pentru produsele energetice (+6,6% an/an). Evoluția lunară a încasărilor din accize prezintă în general o volatilitate mai ridicată, determinată de politica operatorilor economici de antrepozitare fiscală a produselor accizabile.

Veniturile nefiscale au însumat 38,32 miliarde de lei, consemnând o contracție de 6,8%, influențată parțial și de încasările suplimentare din perioada similară a anului 2025 – venituri din ajutoare de stat recuperate, de 1,6 miliarde de lei (Legea nr. 9/2025). Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 48,95 miliarde de lei, în creștere cu 39,8% (an/an).

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Cheltuielile statului au crescut cu 5,5%

Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 601 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 5,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. În același timp, exprimate ca procent din PIB, cheltuielile totale în primele nouă luni ale anului 2026 au înregistrat o scădere cu 0,3 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2025, coborând de la 29,5% din PIB la 29,2% din PIB.

Cheltuielile de personal au însumat 122,25 miliarde de lei, în scădere cu 4,43 miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului precedent, pe fondul reducerilor unor sporuri pentru unele categorii de personal bugetar, precum și al măsurilor de limitare a cheltuielilor salariale în perioada 2025–2026. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 5,9% din PIB, cu 0,62 puncte procentuale mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost de 77,70 miliarde de lei, în creștere cu 9,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creștere determinată de plăți mai mari în domeniul sănătății.

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Cheltuielile cu dobânzile au fost de 50,63 miliarde de lei, cu 10,69 miliarde de lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile cu dobânzile reprezintă un nivel de 2,5% din PIB.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 187,93 miliarde de lei, fiind aproape la același nivel comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, ținând cont de măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Cheltuielile cu asistența socială au fost influențate și de plățile suportate de la bugetul de stat pentru compensarea facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale, care pe cele șapte luni ale anului 2026 au fost în sumă de 1.270,61 milioane de lei.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 9,53 miliarde de lei. În principal, această sumă reprezintă subvenții pentru transportul de călători, sprijinirea producătorilor agricoli, precum și pentru schema de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale al consumatorilor noncasnici (242,48 milioane de lei).

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Alte cheltuieli au fost de 10,29 miliarde de lei, în scădere cu 2,50 miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului precedent, ținând cont de măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Aceste cheltuieli conțin în principal burse pentru elevi și studenți, susținerea cultelor, alte despăgubiri civile și sumele aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

În ceea ce privește finanțarea proiectelor de dezvoltare, cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile au fost de 60,98 miliarde de lei și cuprind proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014–2020 și cadrului 2021–2027, inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii, din Fondul de modernizare, precum și proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR.

Investițiile susținute din fonduri europene au înregistrat o creștere semnificativă. Valoarea plăților pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2021–2027, finanțate din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR, precum și cele finanțate din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR pe primele nouă luni este cu 23,75 miliarde de lei, respectiv cu 48,8%, mai mare decât în aceeași perioadă a anului precedent. Această evoluție a compensat investițiile finanțate din fonduri naționale, unde se înregistrează o scădere datorată caracterului excepțional al plăților efectuate la începutul anului 2025, când au fost achitate obligații restante aferente unor programe naționale de investiții, contribuția statului la capitalul social al Societății Carpatica Feroviar România – S.A., precum și alte plăți în domeniul apărării.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în creștere cu 25,154 miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv de la 82,61 miliarde de lei la 107,77 miliarde de lei, din care 65,6% reprezintă valoarea plăților pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 2021–2027, finanțate din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR, precum și cele finanțate din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR. Până la sfârșitul lunii septembrie au fost efectuate plăți în valoare de 6.337,1 milioane de lei reprezentând cheltuieli aferente planului SAFE.

Datele execuției bugetare la nouă luni indică astfel continuarea ajustării deficitului bugetar, concomitent cu o creștere semnificativă a veniturilor și cu menținerea finanțării proiectelor de investiții din fonduri europene și PNRR.

Reducerea deficitului cu peste 24 de miliarde de lei față de perioada similară din 2025 și diminuarea acestuia de la 5,31% la 3,81% din PIB reprezintă principalii indicatori ai procesului de consolidare fiscal-bugetară în primele nouă luni ale anului.

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