Austeritatea, în zadar. De ce deficitul României ar urma să crească, potrivit unui fost ministru de Finanțe: „Să nu aveți așteptări!”

Autor: Dan Stan
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 10:14
320 citiri
Austeritatea, în zadar. De ce deficitul României ar urma să crească, potrivit unui fost ministru de Finanțe: „Să nu aveți așteptări!”
Ilie Bolojan, 2025 / FOTO: Bolojan (captură video FB), interviu Bloomberg

Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, are o veste proastă pentru Guvernul Bolojan. Deficitul României va continua să crească. Vin fondurile prin programul SAFE, avertizează PSD-istul.

Programul pentru înarmare, promovat de către Ursula von der Leyen, acceptat de puterea de la București, va trebui rambursat pe o perioadă de 40 de ani.

„Împrumuturile se pun pe deficit la momentul cheltuielii, nu al rambursării! Este foarte bine că România va beneficia de aproape 17 miliarde euro din instrumentul SAFE (Acțiunea pentru Securitatea Europei). Banii sunt, însă, împrumuturi! Cu dobândă mică și cu maturitate de 40 de ani, cu perioada de grație de 10 ani (pe simplu: începem să le rambursăm după 10 ani de la momentul în care le-am tras/luat). Bun!

Aici intervine ce voiam să spun: Împrumuturile adaugă la deficit (dincolo de faptul că adaugă și la datoria publică) la momentul producerii cheltuielii, nu la momentul rambursării (zic asta pentru cei care nu știu). Adică vom avea deficit mai mare cu aceste 16,7 miliarde euro, în următorii ani!!! Așa că, eu zic să nu mai perorați atâta cu deficitul actual, că deficitul viitor tot mare va fi, pentru că vin împrumuturile SAFE (echivalent a 4,6% din PIB). Deficitul nou creat se va adăuga deficitului curent. La fel, datoria nou creată se va adăuga datoriei curente. Ca să nu aveți așteptări că, gata, se strânge cureaua și... Pa, deficit, pa, datorie! Nicidecum!

Acum, dacă tot vreți să avem un câștig economic din asta sunt câteva lucruri de negociat sau de implementat: 1. Aplicare offset la orice achiziție militară. 2. Lucrări de infrastructură militară doar cu firme cu rezidența fiscală în România. 3. Toată industria națională de apărare implicată în producție/furnizare. Doar așa ai putea să neutralizezi efectul pe deficit al împrumutului de 16,7 mld euro. Altfel sună ca alea 80 mld euro ale lui Klaus! Noi le luăm, ele pleacă afară, dar deficitul/deficitele (că e și cel comercial) rămân la noi! Enjoy!”, a notat Adrian Câciu, pe pagina sa de Facebook.

În campania electorală pentru prezidențiale, Nicușor Dan a promis că alegerea sa va garanta menținerea cursului euro, continuarea investițiilor la același nivel, menținerea locurilor de muncă din administrația publică și menținerea cotelor de TVA. Niciuna dintre aceste promisiuni nu a fost respectată.

Dan și Bolojan au anunțat în urma aplicării măsurilor de austeritate că abia din 2027 ar putea urma o relaxare fiscală, în condițiile în care, pentru 2028 sunt programate noi alegeri parlamentare.

Taxele și impozitele care ar putea fi impuse din 2026. Semnal de alarmă: „Acesta va fi primul efect!”
Taxele și impozitele care ar putea fi impuse din 2026. Semnal de alarmă: „Acesta va fi primul efect!”
Sarabanda scumpirii costului vieții este abia la început, sunt de părere unii economiști. Adrian Negrescu se așteaptă ca din 2026 să apară o nouă povară pe umerii cetățenilor:...
Ce ar însemna creșterea TVA la 24%? Analist: „Ar fi un adevărat seppuku financiar pentru România” - Octombrie, luna adevărului pentru deficitul bugetar
Ce ar însemna creșterea TVA la 24%? Analist: „Ar fi un adevărat seppuku financiar pentru România” - Octombrie, luna adevărului pentru deficitul bugetar
O eventuală majorare a TVA la 24% ar pune România într-o situație economică dramatică, avertizează analistul și consultantul economic Adrian Negrescu. În opinia sa, o astfel de măsură ar...
#deficit bugetar, #adrian caciu, #saracie, #guvernul bolojan, #programul SAFE , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ce a strigat Sosoaca dupa discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reactia eurodeputatilor
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali nu s-a abtinut, dupa Cipru - Romania 2-2

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Împrumuturi record de la populație – TradeVille
  2. Austeritatea, în zadar. De ce deficitul României ar urma să crească, potrivit unui fost ministru de Finanțe: „Să nu aveți așteptări!”
  3. Taxele și impozitele care ar putea fi impuse din 2026. Semnal de alarmă: „Acesta va fi primul efect!”
  4. România, lider la nivelul UE în privința exporturilor de cereale. Cifrele oficiale. Scădere a importurilor din Ucraina
  5. Ministrul Economiei a demis 21 de administratori de la companiile de stat. Unii aveau salarii și de 30.000 de lei. "Am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea"
  6. Fenomenul descoperit, care îngrozește Europa: Continentul va fi aruncat într-un îngheț profund VIDEO
  7. Cum va folosi România cei 16,7 miliarde de euro din programul SAFE: va finaliza Autostrada Moldovei, va cumpăra mașini blindate, drone și rachete
  8. Angajații din România care vor fi cel mai puternic afectați de măsurile fiscale, din 2026: „Vor fi noi taxe”
  9. Google sparge bariera lingvistică: AI Mode ajunge în mai multe limbi majore
  10. Marele Firewall chinezesc, exportat: dezvăluire despre rețeaua globală de cenzură construită de Beijing