Austeritatea, în zadar. De ce deficitul României ar urma să crească, potrivit unui fost ministru de Finanțe: „Să nu aveți așteptări!”

Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, are o veste proastă pentru Guvernul Bolojan. Deficitul României va continua să crească. Vin fondurile prin programul SAFE, avertizează PSD-istul.

Programul pentru înarmare, promovat de către Ursula von der Leyen, acceptat de puterea de la București, va trebui rambursat pe o perioadă de 40 de ani.

„Împrumuturile se pun pe deficit la momentul cheltuielii, nu al rambursării! Este foarte bine că România va beneficia de aproape 17 miliarde euro din instrumentul SAFE (Acțiunea pentru Securitatea Europei). Banii sunt, însă, împrumuturi! Cu dobândă mică și cu maturitate de 40 de ani, cu perioada de grație de 10 ani (pe simplu: începem să le rambursăm după 10 ani de la momentul în care le-am tras/luat). Bun!

Aici intervine ce voiam să spun: Împrumuturile adaugă la deficit (dincolo de faptul că adaugă și la datoria publică) la momentul producerii cheltuielii, nu la momentul rambursării (zic asta pentru cei care nu știu). Adică vom avea deficit mai mare cu aceste 16,7 miliarde euro, în următorii ani!!! Așa că, eu zic să nu mai perorați atâta cu deficitul actual, că deficitul viitor tot mare va fi, pentru că vin împrumuturile SAFE (echivalent a 4,6% din PIB). Deficitul nou creat se va adăuga deficitului curent. La fel, datoria nou creată se va adăuga datoriei curente. Ca să nu aveți așteptări că, gata, se strânge cureaua și... Pa, deficit, pa, datorie! Nicidecum!

Acum, dacă tot vreți să avem un câștig economic din asta sunt câteva lucruri de negociat sau de implementat: 1. Aplicare offset la orice achiziție militară. 2. Lucrări de infrastructură militară doar cu firme cu rezidența fiscală în România. 3. Toată industria națională de apărare implicată în producție/furnizare. Doar așa ai putea să neutralizezi efectul pe deficit al împrumutului de 16,7 mld euro. Altfel sună ca alea 80 mld euro ale lui Klaus! Noi le luăm, ele pleacă afară, dar deficitul/deficitele (că e și cel comercial) rămân la noi! Enjoy!”, a notat Adrian Câciu, pe pagina sa de Facebook.

În campania electorală pentru prezidențiale, Nicușor Dan a promis că alegerea sa va garanta menținerea cursului euro, continuarea investițiilor la același nivel, menținerea locurilor de muncă din administrația publică și menținerea cotelor de TVA. Niciuna dintre aceste promisiuni nu a fost respectată.

Dan și Bolojan au anunțat în urma aplicării măsurilor de austeritate că abia din 2027 ar putea urma o relaxare fiscală, în condițiile în care, pentru 2028 sunt programate noi alegeri parlamentare.

