Va crește TVA în 2026 din nou? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „E nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli” VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară, 26 octombrie, că taxa pe valoare adăugată (TVA) nu va crește anul viitor și că Guvernul nu intenționează să introducă alte taxe noi. Totuși, prim-ministrul a punctat că pentru menținerea echilibrelor bugetare sunt necesare reduceri consistente de cheltuieli.

Întrebat, la Digi24, dacă poate garanta că TVA va rămâne la același nivel în 2026, premierul a fost categoric:

„Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe, subliniez asta și eu sunt un om corect față de români. Dar pentru asta trebuie să ne menținem echilibrele bugetare. Asta înseamnă că e nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuielie”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a explicat însă că această promisiune este condiționată de o disciplină bugetară strictă. România se confruntă cu un deficit anual de aproximativ 30 de miliarde de lei, iar echilibrul financiar nu poate fi atins doar prin creșteri de venituri.

„Având un deficit de 30 de miliarde în fiecare an, nu poți să rezolvi doar din creșteri de venituri sau doar din scăderi de cheltuieli. Trebuie lucrat combinat. Am stabilit creșterile de venituri.

Trebuie să scădem cheltuielile și să ne eșalonăm investițiile pentru că am supracontractat investițiile. Gândiți-vă ca la transporturi am avut 5,5 miliarde bani europeni și am semnat contracte pe PNRR de 19,5 miliarde”, a precizat premierul.

Bolojan a menționat și necesitatea reformei administrației publice, atât centrale, cât și locale, cu măsuri care vor include reducerea personalului bugetar: „Reforma administrației este o necesitate, nu o opțiune. Dacă nu reducem cheltuielile fixe și datoriile, oricine ar fi la guvernare va ajunge în aceeași situație dificilă”.

