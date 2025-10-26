Va crește TVA în 2026 din nou? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „E nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli” VIDEO

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 22:19
337 citiri
Va crește TVA în 2026 din nou? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „E nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan FOTO Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară, 26 octombrie, că taxa pe valoare adăugată (TVA) nu va crește anul viitor și că Guvernul nu intenționează să introducă alte taxe noi. Totuși, prim-ministrul a punctat că pentru menținerea echilibrelor bugetare sunt necesare reduceri consistente de cheltuieli.

Întrebat, la Digi24, dacă poate garanta că TVA va rămâne la același nivel în 2026, premierul a fost categoric:

„Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe, subliniez asta și eu sunt un om corect față de români. Dar pentru asta trebuie să ne menținem echilibrele bugetare. Asta înseamnă că e nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuielie”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a explicat însă că această promisiune este condiționată de o disciplină bugetară strictă. România se confruntă cu un deficit anual de aproximativ 30 de miliarde de lei, iar echilibrul financiar nu poate fi atins doar prin creșteri de venituri.

„Având un deficit de 30 de miliarde în fiecare an, nu poți să rezolvi doar din creșteri de venituri sau doar din scăderi de cheltuieli. Trebuie lucrat combinat. Am stabilit creșterile de venituri.

Trebuie să scădem cheltuielile și să ne eșalonăm investițiile pentru că am supracontractat investițiile. Gândiți-vă ca la transporturi am avut 5,5 miliarde bani europeni și am semnat contracte pe PNRR de 19,5 miliarde”, a precizat premierul.

Bolojan a menționat și necesitatea reformei administrației publice, atât centrale, cât și locale, cu măsuri care vor include reducerea personalului bugetar: „Reforma administrației este o necesitate, nu o opțiune. Dacă nu reducem cheltuielile fixe și datoriile, oricine ar fi la guvernare va ajunge în aceeași situație dificilă”.

România, sub lupa Bruxelles-ului: Comisarul Dombrovskis vine la București pentru discuții despre buget și PNRR
România, sub lupa Bruxelles-ului: Comisarul Dombrovskis vine la București pentru discuții despre buget și PNRR
Comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, Valdis Dombrovskis, va face o vizită oficială în România în perioada 27-28 octombrie, pentru a discuta cu...
Cresc tensiunile în guvern. Consultant politic: ”PSD a ridicat nivelul în războiul cu Bolojan. Partidele politice par incapabile să facă reformele necesare”
Cresc tensiunile în guvern. Consultant politic: ”PSD a ridicat nivelul în războiul cu Bolojan. Partidele politice par incapabile să facă reformele necesare”
Consultantul politic Cristian Hrițuc este de părere că evenimentele din ultima săptămână arată o escaladare a conflictului politic între PSD și premierul Ilie Bolojan, dar și o stagnare...
#deficit bugetar, #ilie bolojan, #reduceri cheltuieli bugetare, #reforma , #stiri Ilie Bolojan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
a1.ro
Momentul inedit in care fiul lui Nicusor Dan se indeparteaza de presedinte pentru a fotografia Catedrala Nationala
DigiSport.ro
Imaginile care au provocat un scandal urias dupa Real Madrid - Barcelona: "Niciodata in viata asta" / "Jaf pe fata!" FOTO

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ilie Bolojan: „Reforma administrației se va face în noiembrie. Nu există altă soluție”. Ce se întâmplă cu pensiile speciale VIDEO
  2. Va crește TVA în 2026 din nou? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „E nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli” VIDEO
  3. Tensiuni între Palate? Cum se înțelege Ilie Bolojan cu Nicușor Dan: „Dincolo de nuanțe, obiectivul comun este același” VIDEO
  4. Liderul USR, despre coaliția cu PNL, PSD și UDMR: ”Are un potențial distrugător asupra sănătății mele”
  5. Ce spune Ilie Bolojan despre un scenariu cu PSD-AUR la guvernare: „Au posibilitatea să depună moțiune de cenzură”
  6. Candidează sau nu Băluță la Primăria Capitalei? Valul anti-PSD nu-l sperie. Când va anunța decizia
  7. PNL și-a ales candidatul pentru Primăria Capitalei. Cine intră în cursă pentru cea mai mare administrație din țară SURSE
  8. Bolojan și Grindeanu, alături, dar separați: Gesturi reci la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei
  9. Ce au discutat Maia Sandu și Nicușor Dan după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, despre viitorul României și al Republicii Moldova
  10. Andrei Caramitru, atac direct la Anca Alexandrescu: „Dacă va candida, o să mă delectez să spun tot ce știu despre dânsa. Așa personaje nu au ce căuta nicăieri”