Declarațiile PSD, contrazise chiar de Guvernul din care face parte. Ce a anunțat Ministerul Finanțelor după ce partidul lui Grindeanu vorbea de un deficit de 9,2%

Ministerul Finanțelor a publicat joi, 29 octombrie, proiectul ordonanței de urgență pentru rectificarea bugetară în care arată că deficitul bugetar după primele nouă luni ale anului este de de 3,81% din PIB, în scădere semnificativă față de 5,31% din PIB, cât a fost anul trecut.

”Execuția bugetului general consolidat pe primele nouă luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de 78,3 miliarde lei, respectiv 3,81% din PIB, față de deficitul de 102,47 miliarde lei, respectiv 5,31% din PIB aferent celor nouă luni ale anului 2025, înregistrând o diminuare semnificativă de 1,5 puncte procentuale”, se arată în proiectul de rectificare bugetară.

Răspunsul oficial vine în contextul unor acuzații aduse de PSD într-un comunicat oficial de săptămâna trecută, în care partidul condus de Sorin Grindeanu îl acuza pe fostul premier Ilie Bolojan că ar fi lăsat în urmă un deficit bugetar de 9,2% din PIB, scrie G4Media.

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PSD susținea, săptămâna trecută, într-un comunicat oficial că ”s-a aprins lumina pe deficitul lui Bolojan: cel mai mare din Uniunea Europeană și cu mult peste deficitul rămas după Guvernarea Marcel Ciolacu. Eurostat a aprins lumina pe deficitul lăsat de guvernarea Bolojan! Datele publicate pe 21 octombrie arată că Guvernul Bolojan lasă în urmă un deficit de 9,2% din PIB (date ajustate sezonier), cel mai mare din Uniunea Europeană și semnificativ peste deficitul de 7,7% din PIB înregistrat de Guvernul Ciolacu, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025. Explozia deficitului la finalul guvernării Bolojan, de la 5,5% în primul trimestru din acest an, la 9,2% în trimestrul II, arată tentativa fostului premier de a ascunde datele dezastrului”.

Proiectul Ministerului de Finanțe mai arată că veniturile bugetului au crescut până la 522,69 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2026, un avans de 11,9% față de anul trecut. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au avansat cu 1,23 puncte procentuale.

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În paralel, cheltuielile bugetului au ajuns la 601,0 miliarde lei, o creștere în termeni nominali cu doar 5,5% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din PIB, cheltuielile în primele nouă luni ale anului 2026 au înregistrat o scădere cu 0,3 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului 2025, de la 29,5% din PIB la 29,2% din PIB.

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