Bugetul României pentru 2027 va fi nerealist, dacă cele 70 miliarde de lei cerute la rectificarea bugetară vor fi adăugate datoriilor statului, consideră profesorul universitar de economie Cristian Păun. „Bugetul de anul viitor nu va include prea multe reforme, pentru că se tărăgănează cu reforma administrativ-teritorială”, spune el.

Economistul este pesimist cu privire la bugetul pentru 2027 al Guvernului Luca Niculescu.

„Bugetul de anul viitor va fi din nou un buget nerealist, un buget construit din pix, un buget bazat pe foarte multe ipoteze care n-o să fie confirmate de evoluția reală a economiei. Nu vom putea scădea foarte multe taxe. Economia privată reală din nou va fi stresată, ca până acum, de tot felul de aberații fiscale. Pe de altă parte, populația va plăti din nou, prin inflație, costul acestei tărăgănări a reformării statului și, în final, vom fi și mai săraci după bugetul de anul viitor”, a declarat profesorul de economie Cristian Păun la RFI.

El a criticat solicitările miniștrilor social-democrați de 70 miliarde de lei în plus la rectificarea bugetară.

„Să vii cu 70 de miliarde e din start ceva greu de imaginat, pe de o parte pentru că nu există acești bani, pe de altă parte pentru că punem în pericol situația macroeconomică a României pe foarte mulți ani, dacă România cade în junk și dacă România intră pe procedură de deficit excesiv, pentru că a doua oară încălcăm o foaie de parcurs pe care am renegociat-o destul de lax cu Uniunea Europeană, după ce am ratat-o pe prima. Ni se vor tăia clar fondurile europene pentru anul următor”, consideră economistul.

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Specialistul prevede și un număr redus de reforme pe lângă cea administrativ-teritorială.

„Bugetul de anul viitor nu va include prea multe reforme, pentru că se tărăgănează cu reforma administrativ-teritorială. S-a propus o așa-zisă reformă mică sau o reformă voluntară a unor comune mici și foarte mici, care cu siguranță nu va avea un impact bugetar semnificativ. Reforma adevărată înseamnă reducerea la o treime a județelor, înseamnă activarea zonelor metropolitane și desființarea tuturor localităților prin absorbția lor în zona metropolitană, indiferent de populație. Și aici miza cea mai mare o reprezintă zona metropolitană a Bucureștiului, care ar trebui să absoarbă Ilfovul și toate localitățile din interiorul acelui județ, Ilfov, după modelul marilor capitale europene și al marilor aglomerări urbane. Modelul Vienei este foarte aproape de noi și este foarte funcțional, dar la noi avem poliție locală la nivel de sector, poliție locală la nivelul Primăriei Generale, avem și contracte de pază și securitate cu firme private de pază și securitate, la care se adaugă și Poliția normală. Deci vă dați seama câte straturi avem de oameni care se calcă pe bătături? Fac același lucru din banii noștri, din taxele noastre”, a explicat Cristian Păun.

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