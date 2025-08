România nu va putea atinge anul acesta ținta de deficit bugetar de 7% din PIB, avertizează consilierul economic al premierului. "E scoasă din discuție"

Economistul Ionuț Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, a afirmat miercuri, 23 iulie, că România nu va atinge ținta de deficit bugetar de 7% din PIB asumată pentru anul acesta.

Dumitru a declarat, la B1TV, că o țintă mai realistă pentru 2025 se situează în jurul valorii de 8% din PIB.

De asemenea, consilierul onorific al premierului a estimat că ținta de 6% din PIB asumată față de Comisia Europeană este considerată mai fezabilă de atins abia în anul 2026.

“Pentru anul acesta, ținta pe care o aveam, știți bine, era 7% din PIB, care, în momentul de față, după mine, e scoasă din discuție. Un deficit bugetar, fără măsuri, probabil că ar fi însemnat peste 9%, poate chiar peste 10%, dacă ne uităm la măsurile care au intrat în vigoare la 1 ianuarie, acele înghețări de salarii și pensii, plus măsurile luate recent în pachetul 1, probabil că discutăm de o țintă mai realistă în jur de 8% din PIB, care, în continuare, așa cum menționam, e o țintă foarte ambițioasă, dar e un nivel foarte înalt al deficitului și abia în 2026, pentru că multe din măsurile adoptate în pachetul 1 vor avea un efect semnificativ sau mai mare anul viitor, pentru că timpul rămas până la sfârșitul anului acesta e destul de scurt.

Măsurile intră în vigoare la 1 august. Până la finalul anului, nu mai sunt foarte multe luni, care să aducă economii foarte mari sau să aducă o reducere de deficit și atunci, mai degrabă, orizontul 2026 e unul mai fezabil, să atingem ținta pe care ne-am asumat-o față de Comisia Europeană de 6, în jur de 6% din PIB”, a subliniat economistul.

Dumitru a mai menționat că datoria publică se apropie rapid de 60% din PIB.

Economistul a vorbit și despre faptul că România „nu își mai permite să facă aceste proiecte pentru că nu are bani să o facă”, referindu-se la programe precum Anghel Saligny, deoarece „aceste sume nu mai pot fi susținute de către buget și ele trebuie prioritizate”.

„Deci avem cifre foarte mari în ceea ce privește deficitul bugetar. Vedem că datoria publică crește foarte repede, am atins deja, am văzut zilele acestea Breaking News-uri în presă, că am atins deja praguri psihologice, probabil că ne ducem spre 60% din PIB relativ repede și atunci discuția legată de ce ne mai permitem și ce nu ne mai permitem este una legitimă.

Adică ne mai permitem să cheltuim atât de mulți bani pentru aceste programe de dezvoltare locală, aceste PNDL, mai nou, Anghel Saligny? Răspunsul în mod tranșant este nu.

România nu își mai permite să facă aceste proiecte pentru că nu are bani să o facă, adică dacă ne uităm la câți bani s-au cheltuit anul trecut, câți bani s-au cheltuit anul acesta în aceste proiecte, aceste sume nu mai pot fi susținute de către buget și ele trebuie prioritizate.

Trebuie văzut ce mai poate fi făcut, ce are sens să fie finanțat în continuare și pentru ce avem resurse, până la urmă, că despre asta discutăm.

Trebuie să ne încadrăm în resursele pe care le avem, adică nu putem cheltui mai mult decât ne permitem”, a declarat consilierul onorific al premierului.

