Deficitul bugetar poate afecta siguranța națională, avertizează prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu. Liberalii continuă să susțină reformele dure ale lui Bolojan

Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 19:09
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, alături de președintele PNL, Ilie Bolojan - FOTO: Captură video Facebook/PNL

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a transmis miercuri, 17 septembrie, după ședința conducerii partidului, că premierul a informat Biroul Politic Național cu privire la toate etapele care urmează în reformele propuse, iar PNL este hotărât să meargă mai departe, întrucât orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol.

Ciprian Ciucu a anunțat, după ședința Biroului Politic Național al PNL, că partidul își păstrează poziția de a sprijini reformele inițiate de către guvernul Bolojan.

”Astăzi am avut o discuție în care premierul a informat membrii Biroului Politic al PNL cu privire la toate etapele care urmează în reformele pe care deja le-a propus și sunt bine cunoscute. Deci Partidul Național Liberal este hotărât să meargă mai departe și orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol, pentru că siguranța națională ține și de faptul că trebuie să fie ținut sub control imensul deficit bugetar”, a arătat Ciucu.

Prim-vicepreședintele PNL a subliniat că ”avem un deficit bugetar care ajunge la niște cote imense și dacă nu îl susținem, asta ne poate afecta inclusiv siguranța națională”.

”Deci este un demers foarte serioș pe care noi vrem să îl continuăm, pentru că trebuie să aducem țara în acel moment în care poate să își revină și să își continue parcursul de dezvoltare doar normal”, a mai spus Ciprian Ciucu.

