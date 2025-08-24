Avertismentul lui Florin Cîțu privind creșterile de taxe: ”Experimentul a eșuat”

Florin Cîțu, fost premier - FOTO Hepta

Florin Cîțu, fost șef al Guvernului și fost ministru de Finanțe, consideră că rezultatele economice ale României din ultimii ani demonstrează că "experimentul a eșuat".

Cîțu semnalează că, după ce el a pierdut funcția de prim-ministru, în România s-au produs "cinci runde de creșteri de taxe". "În acești patru ani au avut loc cinci runde succesive de majorări de taxe, toate justificate prin același argument: deficitul va scădea, datoria se va stabiliza, iar statul va deveni mai suplu", subliniază fostul premier PNL.

"Dacă după patru ani de ajustări și cinci runde de taxe mai mari deficitul e tot mare, datoria crește, investițiile fug, iar libertatea economică scade, atunci răspunsul e simplu: experimentul a eșuat", consideră Florin Cîțu.

Datoria publică a depășit pragul psihologic de 1.000 de miliarde de lei. „Au amânat reformele și nu au convins românii că asta e calea corectă. Dimpotrivă, au închis ochii”
Potrivit unor calcule recente, Guvernul a împrumutat în total, în primele șapte luni din acest an, circa 176 miliarde lei, cu mult peste cele 153,5 miliarde lei atrase în primele șapte luni...
De ce nu poate scădea deficitul României pe termen scurt. Analiză a execuției bugetare din semestrul I 2025
Deficitul bugetar se află la cote alarmante și nu există perspective pentru scăderea sa pe termen scurt, arată analiza unei firme de consultanță fiscală publicată joi, 21 august. Execuția...
