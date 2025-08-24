Avertismentul lui Florin Cîțu privind creșterile de taxe: ”Experimentul a eșuat”

Florin Cîțu, fost șef al Guvernului și fost ministru de Finanțe, consideră că rezultatele economice ale României din ultimii ani demonstrează că "experimentul a eșuat".

Cîțu semnalează că, după ce el a pierdut funcția de prim-ministru, în România s-au produs "cinci runde de creșteri de taxe". "În acești patru ani au avut loc cinci runde succesive de majorări de taxe, toate justificate prin același argument: deficitul va scădea, datoria se va stabiliza, iar statul va deveni mai suplu", subliniază fostul premier PNL.

"Dacă după patru ani de ajustări și cinci runde de taxe mai mari deficitul e tot mare, datoria crește, investițiile fug, iar libertatea economică scade, atunci răspunsul e simplu: experimentul a eșuat", consideră Florin Cîțu.

Ads