Deficitul comercial al României a ajuns la 3,1 miliarde de euro în septembrie 2026

Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 15:35
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Deficitul comercial al României a ajuns la 3,1 miliarde de euro în septembrie 2026

Exporturile FOB ale României au totalizat 9,5 miliarde de euro în luna septembrie 2026, iar importurile CIF au ajuns la 12,5 miliarde de euro, potrivit datelor INS, citate de RisCo.ro. Astfel, deficitul balanței comerciale s-a situat la 3,1 miliarde de euro în luna septembrie. Comparativ cu septembrie 2025, exporturile au crescut cu 6,3%, iar importurile au avansat cu 9,8%.

Evoluția pe primele nouă luni din 2026

În perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2026, exporturile FOB au totalizat 75,3 miliarde de euro, cu 4,3% mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Importurile CIF au ajuns la 100,8 miliarde de euro, în creștere cu 4,1%.

Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) s-a situat la 25,5 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026, mai mare cu 883,7 milioane de euro (+3,6%) față de aceeași perioadă a anului trecut.

Structura pe grupe de produse

Cea mai mare pondere în exporturi a revenit grupei mașini și echipamente de transport, cu 45,4% din total (34,2 miliarde de euro, +2,0% față de 2025), urmată de mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă, cu 14,9% (11,2 miliarde de euro, +7,1%), și articole manufacturate diverse, cu 11,7% (8,8 miliarde de euro, -2,7%).

La importuri, mașinile și echipamentele de transport au avut cea mai mare pondere, de 36,9% (37,2 miliarde de euro, +5,6%), urmate de mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă, cu 16,4% (16,6 miliarde de euro, +0,7%), și produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune, cu 14,9% (15,0 miliarde de euro, +6,1%).

Printre cele mai mari creșteri s-au numărat uleiurile, grăsimile și cerurile de origine animală și vegetală, cu +31,1% la exporturi, și combustibilii minerali, lubrifianții și materialele derivate, cu +17,0% la exporturi și +16,8% la importuri. În scădere s-au situat băuturile și tutunul, cu -10,7% la exporturi și -8,1% la importuri.

Comerțul cu Uniunea Europeană

Din totalul exporturilor realizate în primele nouă luni din 2026, 71,7% (54,0 miliarde de euro) au fost expedieri către statele membre UE27, iar 28,3% (21,3 miliarde de euro) au reprezentat exporturi către state din afara UE. La importuri, 72,5% (73,1 miliarde de euro) au provenit din UE27, iar 27,5% (27,7 miliarde de euro) din afara Uniunii Europene.

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#deficit comercial Romania , #stiri economice
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