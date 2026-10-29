Deficitul comercial al SUA a ajuns la cel mai ridicat nivel din martie 2025. Ce legătură are inteligența artificială

Deficitul comercial al Statelor Unite în comerțul cu bunuri a crescut neașteptat în septembrie, ajungând la 134,9 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel din martie 2025, pe fondul importurilor record de echipamente necesare dezvoltării infrastructurii de inteligență artificială. Evoluția ar putea afecta semnificativ creșterea economică din trimestrul al treilea, transmite Reuters.

Potrivit datelor publicate miercuri de Departamentul Comerțului, deficitul comercial a crescut cu 2,1%, respectiv 2,8 miliarde de dolari, depășind estimările economiștilor, care anticipau un nivel de 130,2 miliarde de dolari.

Importurile de bunuri au avansat cu 2,4%, până la un record de 344,1 miliarde de dolari. Principalul motor al creșterii a fost cererea pentru bunuri de capital, ale căror importuri au urcat cu 7,5% față de august și cu 77,2% comparativ cu septembrie 2025.

Tot mai multe echipamente achiziționate din străinătate

Expansiunea investițiilor în inteligența artificială determină companiile tehnologice americane să achiziționeze cantități tot mai mari de echipamente din străinătate. În același timp, consumul populației rămâne robust, în pofida costului ridicat al vieții, importurile de bunuri de consum crescând cu 3,1%.

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Exporturile americane au crescut, la rândul lor, cu 2,6%, până la 209,2 miliarde de dolari, susținute de avansul livrărilor de produse alimentare, bunuri de capital și produse de consum. Exporturile de automobile și produse industriale au scăzut însă.

Economiștii avertizează că deteriorarea balanței comerciale ar putea reduce cu 3,25 până la patru puncte procentuale ritmul anualizat de creștere a PIB în trimestrul al treilea. Comerțul exterior nu a mai avut o contribuție pozitivă la creșterea economiei americane de trei trimestre consecutive.

Înaintea publicării datelor comerciale, economiștii consultați de Reuters anticipau o creștere economică anualizată de 3,2% în perioada iulie–septembrie, după un avans de 2,2% în trimestrul al doilea. Oliver Allen, economist la Pantheon Macroeconomics, consideră însă că o creștere de aproximativ 1% a devenit mai probabilă.

Impactul negativ ar putea fi atenuat parțial de acumularea stocurilor, întrucât o parte dintre bunurile importate nu au fost încă vândute. Stocurile angrosiștilor au crescut cu 0,6% în septembrie, iar cele ale comercianților cu amănuntul cu 0,3%.

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În pofida deteriorării deficitului comercial, unii economiști consideră că importurile record reflectă și soliditatea cererii interne. Daniel Vielhaber, economist la Nationwide, a apreciat că majorarea achizițiilor din străinătate indică investiții susținute ale companiilor și rezistența consumului, chiar dacă afectează temporar calculul PIB.

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