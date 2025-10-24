România a importat anul trecut paste făinoase în valoare de 48,12 milioane de euro și a exportat în valoare de 13,66 milioane de euro, rezultând un deficit comercial la acest capitol în valoare de 34,46 milioane de euro.

România a importat anul trecut paste făinoase în valoare de 48,12 milioane de euro și a exportat în valoare de 13,66 milioane de euro, rezultând un deficit comercial la acest capitol în valoare de 34,46 milioane de euro.

Este un exemplu relevant cu privire la politicile economice defectuoase ale decidenților de la București, care se concentrează pe exportul de materii prime dar importă produse finite cu valoare adăugată superioară, fapt ce contribuie la nivelul extrem de ridicat al deficitului comercial.

Trebuie menționat că România este unul din cei mai mari producători de cereale din UE și cel mai mare producător regional de ouă, materiile prime principale care stau la baza producerii pastelor făinoase.

România nu contează la export

Astfel, România a produs anul trecut puțin peste 44 de mii de tone de paste făinoase, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat și prelucrate de Risco.ro.

Dintre acestea, România a exportat în 2024 în UE și în afara blocului comunitar 1,83 mii de tone, dar a raportat și importuri de 32,23 mii tone de paste făinoase.

Prin urmare, diferența înregistrată între importurile și exporturile de paste făinoase ale României se ridică la aproximativ 30 de mii de tone, care se traduc în deficitul comercial de aproape 34 și jumătate de milioane de euro.

Trebuie arătat că, dintre cele 27 de țări ale Uniunii, doar Malta (0 mii tone), Luxemburg (0,35 mii tone) și Slovacia (1,1 mii tone) au raportat exporturi de paste făinoase mai mici decât România, care practic nu contează la acest capitol.

În schimb, România este al 11-lea importator din Uniunea Europeană, cu o cantitate mai mare de paste făinoase importate decât țări precum Irlanda, Portugalia, Finlanda, Slovacia, Croația, Ungaria, Slovenia, Cipru, Bulgaria, Grecia șamd.

Italia, regina pastelor făinoase

În 2024, țările UE au produs 6 milioane de tone de paste făinoase, în valoare de 9,1 miliarde de euro. Comparativ cu 2023, valoarea producției de paste făinoase a crescut cu 3%, în timp ce volumul produs a scăzut cu 5%.

Peste două treimi (69%) din totalul pastelor făinoase au fost produse în Italia, însumând 4,1 milioane de tone. Spania a urmat la distanță, cu 6% (367.000 de tone), devansând Germania cu 5% (290.000 de tone).

UE a exportat anul trecut 2,9 milioane de tone de paste făinoase și a importat 1,7 milioane.

Italia a fost din nou lider, exportând 2,2 milioane de tone de paste făinoase, adică mai mult de trei sferturi din totalul exporturilor (77%). Spania a fost al doilea cel mai mare exportator, cu 131.000 de tone, sau 5% din total.

Majoritatea exporturilor de paste făinoase (55%) au fost trimise către alte țări ale UE, în timp ce restul de 45% au mers către destinații din afara UE.

Principalele destinații de export din afara UE au fost Regatul Unit și SUA, cu 25%, respectiv 23% din totalul extra-UE.

Germania a fost principalul importator de paste făinoase dintre țările UE, cu 468.000 de tone sau 28% din totalul importurilor, devansând Franța cu 372.000 de tone sau 22% din total.

