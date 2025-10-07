Dezechilibrele economiei românești, scăpate de sub control! Deficitul de cont curent, în creștere față de 2024

Deficitul de cont curent al României, la finalul trimestrului II al anului în curs, a fost cu jumătate de miliard de euro mai mare, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

Deficitul de cont curent al României, la finalul trimestrului II al anului în curs, a fost cu jumătate de miliard de euro mai mare, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

Țara noastră a înregistrat în trimestrul II din 2025 cel mai mare dezechilibru al balanței externe din Uniunea Europeană, după Franța, în date absolute.

Dacă se compară însă mărimea celor două economii și ponderile deficitelor de cont curent, România are de departe cel mai mare dezechilibru din Uniunea Europeană, în date relative.

Deficit de 7,9 miliarde de euro

Astfel, România a înregistrat la finele trimestrului II al lui 2025 un deficit de cont curent de 7,9 miliarde euro, date neajustate calendaristic sau sezonier, potrivit statisticilor publicate marți de Eurostat și prelucrate de Risco.ro.

Pentru comparație, dezechilibrul de la nivelul balanței de plăți externe a țării noastre a fost la sfârșitul trimestrului II din 2024 de 7,4 miliarde euro.

Alături de deficitul bugetar, deficitul de cont curent este a doua componentă a așa-ziselor ”deficite” gemene, a căror dimensiune reflectă dezechilibrele la nivel macro dintr-o economie.

Dacă în privința angajamentelor luate de guvernul de la București cu privire la reducerea deficitului bugetar există încă păreri contrare dacă se va reuși sau nu ducerea lor la îndeplinire, deficitul de cont curent se află într-o constantă tendință de creștere, alimentat de dezechilibrele puternice înregistrate la nivelul balanței comerciale, unde exporturile continuă să fie net surclasate de importuri.

În România, de mai mulți ani, deficitul bugetar și cel de cont curent, ca tandem, se situează la niveluri foarte înalte, caz singular în Uniunea Europeană.

În condițiile în care literatura de specialitate menționează ca nivel acceptat pentru deficitul de cont curent un maximum de 5% din PIB, țara noastră a înregistrat la finele lui 2024 un dezechilibru de peste 8%, iar anul acesta toate datele arată o evoluție negativă, care va face ca deficitul să tindă spre valori duble față de cele admise.

Deficite în 12 state UE

În Uniune, pe baza datelor disponibile neajustate sezonier, cincisprezece state membre au înregistrat excedente și douăsprezece deficite în al doilea trimestru al anului 2025.

Cele mai mari excedente au fost observate în Germania (+44,9 miliarde euro), Irlanda (+19,5 miliarde euro), Spania (+14,7 miliarde euro), Olanda (+13,2 miliarde euro), Danemarca (+12 miliarde euro), Italia (+10,7 miliarde euro) și Suedia (+7,7 miliarde euro).

La polul opus, cele mai mari deficite au fost înregistrate pentru Franța (-11,5 miliarde euro), România (-7,9 miliarde euro), Belgia (-4,5 miliarde euro) și Grecia (-3,5 miliarde euro).

Contul curent ajustat sezonier al balanței de plăți a Uniunii Europene a înregistrat un excedent de 81 miliarde euro (+1,7% din PIB), comparativ cu un excedent de 113,8 miliarde euro (+2,5% din PIB) în primul trimestru al anului 2025 și un excedent de 120,8 miliarde euro (+2,7% din PIB) în al doilea trimestru al anului 2024.

