Deficitul comercial al României, în continuă creștere. Am importat bunuri de peste 64 de miliarde de euro, în primele șase luni din 2023. Exporturile sunt mult mai slabe

Autor: Daniel Groza
Luni, 11 August 2025, ora 09:57
732 citiri
România importă mult mai mult decât exportă FOTO Colaj Canva Pro / Ziare.com

România a înregistrat în prima jumătate a anului 2025 un deficit comercial de 16,7 miliarde de euro, în creștere cu peste 10% față de aceeași perioadă din 2024, pe fondul unui avans al importurilor mai rapid decât al exporturilor, arată datele publicate luni de Institutul Național de Statistică.

În primele șase luni din 2025, România a importat bunuri în valoare de 64,3 miliarde euro, cu 4,9% mai mult decât în perioada similară din 2024, în timp ce exporturile au totalizat 47,6 miliarde euro, în creștere cu 3,1%, arată Ziarul Financiar.

În aceste condiții, deficitul balanței comerciale a urcat cu 10,7%, la 16,7 miliarde euro (plus 1,61 mld. euro).

În primele șase luni din 2025, cea mai mare pondere în structura exporturilor și importurilor a revenit mașinilor și echipamentelor de transport (47,3% din total exporturi și 36,2% din total importuri), urmate de alte produse manufacturate (27,6% la export și 28,1% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri a fost de 34 miliarde euro la expedieri și de 46,5 miliarde euro la introduceri, reprezentând 71,7% din total exporturi și 72,3% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 a fost de 13,5 miliarde euro la exporturi și de 17,8 miliarde euro la importuri.

În luna iunie 2025, exporturile au însumat 8,2 miliarde euro, în creștere cu 6,3% an/an, iar importurile 10,5 miliarde euro, în creștere cu 0,6%, rezultând un deficit de 2,37 miliarde euro.

#deficit Romania, #exporturi, #importuri
