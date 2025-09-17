Ministrul Agriculturii a descoperit de ce crește deficitul: Oamenii mănâncă avocado. "Dacă nu vrem să mâncăm roșii cu brânză de la țăranii români..."

Avocado a devenit principalul produs la importurile de fructe şi legume, iar importurile de produse lactate precum mozzarella rămân semnificative, potrivit informaţiilor prezentate de ministrul agriculturii şi de datele statistice citate.

Ministrul Florin Ionuţ Barbu a declarat, într-o conferinţă de presă, că avocado este în prezent pe primul loc în topul importurilor de fructe şi legume. Datele Institutului Naţional de Statistică indică faptul că, în 2024, România a înregistrat importuri de fructe şi legume de aproximativ 1,5 miliarde de euro anual. Conform Eurostat, valoarea importurilor de avocado a fost de 50,7 milioane de euro în 2024, iar în primul semestru din 2025 importurile de avocado s-au ridicat la 25,3 milioane de euro.

„Acum, pe primul loc, este avocado la importurile de fructe şi legume. Gândiţi-vă că un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roşii din România. Dacă vrem să mâncăm mozzarella şi avocado şi nu vrem să mâncăm roşii şi brânză de la ţăranii români, sigur că deficitul comercial va creşte. Noi avem în magazinele de retail şi în pieţele noastre brânză românească, dar nu putem să facem prosciutto”, a spus Florin Ionuţ Barbu.

Pe segmentul lactatelor, datele citate arată că importurile de mozzarella au însumat 46,5 milioane de euro în 2024, iar în primul semestru din acelaşi an cifra a fost de 24,2 milioane de euro, conform informaţiilor furnizate în prezentarea oficială.

Statisticile publicate de INS arată că, în 2024, România a consemnat un deficit comercial cu alimente şi animale vii de aproximativ 5 miliarde de euro, o creştere de 50% faţă de perioada anterioară.

Ads