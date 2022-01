Deian Sorescu, mesaj emoționant după plecarea de la Dinamo. Fotbalistul s-a transferat în Polonia

Mijlocaşul Deian Sorescu a afirmat, într-un mesaj pe Instagram, că a purtat cu mândrie tricoul echipei Dinamo, chiar şi în momentele dificile. El a fost transferat miercuri la formaţia poloneză KS Rakow Czestochowa.

”Patru ani în această echipă, aici pot spune că m-am format ca fotbalist profesionist şi mai ales ca persoană. Atâţia colegi, atâţia oameni cu care am colaborat şi sentimentul de nedescris atunci când îmi auzeam numele strigat pe stadion de mii de oameni, cei mai tari fani! Am purtat cu mândrie tricoul alb-roşu în 'Groapă' şi am ţinut capul sus chiar şi în momentele dificile. Mulţumesc pentru tot... pentru tot ce am trăit în această echipă plină de istorie! Mulţumesc pentru tot, Dinamo Bucureşti!”, a scris Deian Sorescu pe Instagram.

La Dinamo din vara anului 2018, Deian Sorescu a jucat 134 de meciuri pentru echipa "alb-roşie", în ambele competiţii interne, Liga 1 şi Cupa României, a marcat 29 de goluri şi a adunat 26 de pase decisive.

Ads

Sorescu, 24 de ani, are cinci selecţii la echipa naţională.

Rakow Czestochowa ocupă locul 3 în prima ligă a campionatului din Polonia, la 6 puncte în urma liderului Lech Poznan.

Ads