Candidată AUR la Senat și fost consilier local, reținută de polițiști pentru delapidarea sumei de 35.000 de lei din pensii și alocații

O femeie în vârstă de 42 de ani, fost consilier local și fost candidat AUR pentru Senatul României, a fost reţinută pentru 24 de ore după ce a delapidat banii de pensii şi alocaţii pentru zeci de persoane din comuna Valea Lungă, judeţul Alba.

Simona Mărginean a fost, până recent, consilier al primarului comunei, Dan Florin Aldea, singurul primar AUR din Alba. Aceasta ar fi fost demisă de primar în luna ianuarie 2022, după ce scandalul a devenit public la nivel local.

Femeia a candidat pe lista AUR la alegerile parlamentare din 2020, pe locul 3 la Senatul României. Până la alegerile locale din 2020, Simona Mărginean a fost consilier local.

A fost reţinută joi pentru delapidare şi fals intelectual, ambele în forma continuată. Este acuzată că a furat bani pentru pensii şi alocaţii ce trebuiau să ajungă la 54 de persoane din comună.

„Din cercetări a rezultat că, în perioada august – decembrie 2021, femeia, în contextul exercitării atribuţiilor de serviciu, de factor poştal, şi-ar fi însuşit, pe nedrept, suma de 35.000 lei, reprezentând drepturi băneşti (indemnizaţii de handicap, alocaţii, pensii şi pensii de boală), pe care nu le-ar fi achitat unui număr total de 54 de persoane din comuna Valea Lungă. Pentru a-şi acoperi faptele, femeia ar fi semnat, în fals, cupoanele şi ar fi atestat, în mod fictiv, achitarea sumelor către beneficiarii legali”, a transmis IPJ Alba.

Prin semnarea dovezilor de primire şi a proceselor verbale de înmânare, femeia ar fi atestat, în fals, faptul că a livrat corespondenţă expediată de instituţii publice către 36 de destinatari, persoane fizice şi persoane juridice. Simona Mărginean a fost dată afară din cadrul poştei după ce s-a aflat de furtul banilor. Ea ar urma să fie exclusă și din AUR.

„În prezent, sunt consiler local din partea partidului AUR în comuna Valea Lungă, funcţie pentru care am candidat tot pentru a putea da o mână de ajutor, în plus faţă de cât am făcut-o până la momentul acesta, localnicilor din comuna in care m-am născut. Acum, am nevoie de dumneavoastră pentru a face un pas şi mai în faţă, pentru a demonstra că nu doar cei cu ani grei in politică merită să fie în Parlamentul României.

Ştiu că pentru toţi dintre noi e o perioadă dificilă, sunt conştientă că politicieni actuali v-au indus o stare de dezgust şi neîncredere, în special în contextul epidemiologic în care ne aflăm, dar eu va adresez rugămintea să veniţi la vot şi să optaţi şi pentru o altă variantă pentru România”, susţinea în campania electorală din 2020, fosta candidată AUR.