Cum a fentat Delia Budeanu tratamentul pentru cancer, fără știrea doctorilor: ”Daaa? Bun, v-arăt eu chimioterapie! Am aruncat două la gunoi...”

Delia Budeanu, care timp de aproape trei decenii a fost crainică a Televiziunii Române, a murit sâmbătă, 19 octombrie, la vârsta de 75 de ani.

Delia Budeanu a debutat în 1970, pe programul 2, unde prezenta emisiuni care includeau concerte simfonice. Ea a fost crainică a Televiziunii Române timp de aproape trei decenii, până în 1998.

"Dincolo de lumea televiziunii, Delia Budeanu este cunoscută şi pentru implicarea activă în promovarea culturii româneşti, dar şi pentru susţinerea cauzelor sociale şi umanitare. Angajamentul ei în comunitate a fost recunoscut printr-o serie de premii şi distincţii, inclusiv titlul de 'Ambasador al Bunăvoinţei', acordat de Organizaţia Naţiunilor Unite", a precizat TVR Info.

În 1997, după decesul soţului, reputatul jurnalist de politică externă Radu Budeanu, Delia Budeanu s-a retras din viaţă publică.

Trupul fostei prezentatoare TV va fi depus, duminică, la Mănăstirea Caşin din Bucureşti, începând cu ora 16,30, iar înmormântarea va avea loc, luni, la Mănăstirea Ghighiu.

La începutul anilor 2000, Delia Budeanu a făcut o mărturisire neașteptată, dezvăluind că a fost diagnosticată cu cancer în 1993, boală pe care a depășit-o fără să respecte integral tratamentul.

”Am avut un cancer infernal, în 1993. Și pe acela l-am trecut, știți cum? Neluând în seamă diagnosticul, neoplasm, nu știu ce, nu știu cum, la intestinul subțire...La prima doză de chimioterapie, atunci mi-a fost foarte rău, încât am hotărât să scot două ingrediente și să las numai o componentă, era un cocktail de 3.

Două le-am scos, una am lăsat-o, aceea avea calciu. Și fără să știe nimeni, am aruncat două la gunoi și una o făceam. Este incredibil, eu făcând calciu 6 luni, sunt astăzi în perfectă stare de sănătate.

Știți ce se întâmpla? Îmi cădea ficatul, la prima doză era să mor, am avut niște frisoane înfiorătoare, s-a izbit patul nostru din lemn de nuc de perete ca la cutremur, asemenea frisoane am avut. Am zis ”Daaa? Bun, e...v-arăt eu chimioterapie”. Doamne, dacă vede doamna doctor emisiunea, o să spună că sunt o troglodită”, a recunoscut ea, printre altele, în emisiunea Profesioniștii, moderată de Eugenia Vodă.

