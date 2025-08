Delia, despre revenirea alături de Mona Segall și Mihai Bendeac în „The Ticket”: „Ani de tăcere, apoi ne-am regăsit”

Delia face parte din echipa juraților noului show „The Ticket”, difuzat de Antena 1, o emisiune de divertisment în care concurenții pot câștiga bani pe loc, în funcție de reacția publicului. Artista colaborează din nou cu Mihai Bendeac și Mona Segall, dar și cu Anca Dinicu, Cosmin Nedelcu (Micutzu) și Maurice Munteanu, colegi noi în acest format.

Într-un interviu acordat pentru Unica.ro, Delia a povestit cum a fost cooptată în acest proiect și ce o atrage cel mai mult la conceptul emisiunii. Artista a fost contactată direct de Mona Segall, producătoarea cunoscută pentru emisiuni de succes precum „Asia Express” sau „Chefi la cuțite”.

„M-a sunat Mona Segall, m-a întrebat dacă mă bag în acest proiect și am zis yes, of course! Îmi place cum sună, îmi place juriul, îmi plac oamenii ăștia, am încredere în Mona și sunt convinsă că va fi o super producție”, a spus Delia.

Relația dintre Delia și Mona Segall are rădăcini vechi, din perioada în care artista participa la „Dansez pentru tine”, iar Segall se ocupa de producția show-ului. Deși au mai colaborat de-a lungul timpului, abia acum lucrează din nou împreună, după o lungă perioadă de pauză.

„Ne știm de atâția ani, dar în tot acest timp a fost o pauză, de acum începe relația dintre noi, deci pot să zic la final cum a fost relația dintre noi. Cred că una foarte bună, pentru că e un om extrem de empatic și ne cunoaște pe fiecare în parte foarte bine”, a mai spus Delia.

