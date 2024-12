Soțul Deliei Matache cere o sumă exorbitantă pentru petrecerea de Revelion în clubul din Centrul Vechi. Cât costă meniul pentru o singură noapte

Delia Matache este căsătorită de ani buni cu Răzvan Munteanu, un afacerist din Târgu Jiu care deține mai multe locații în Capitală, printre care și un pub în Centrul Vechi. Dacă nu te-ai hotărât unde petreci Revelionul și vrei totuși să fii în buricul târgului, poți opta pentru varianta pusă la dispoziție de soțul artistei, doar că prețurile sunt cam piperate.

Răzvan Munteanu este unul dintre cei mai succes oameni de afaceri din Capitală, el fiind și cel care a propulsat-o pe Delia Matache în carieră. Când s-au cunoscut, cu doi ani înainte de căsătoria din 2012, artista intrase într-un oarecare con de umbră, deși a cunoscut faima în proiectul N&D cu melodiile „Vreau să plâng” sau „Vino la mine” lansate la sfârșitul anilor 90.

Răzvan Munteanu a știut să o promoveze în Antenă, dar și cum să fructifice talentul ei, înființând ulterior și Global Records cu fostul iubit al Innei, Lucian Ștefan. Ascensiunea Deliei o vedem și astăzi iar la fel de prospere sunt și afacerile lui din domeniul Horeca, dar și cu criptomonede.

Pasionați de drumeții, soții Munteanu fac afaceri de ordinul milioanelor de euro, doar penthouse-ul pe care îl au în zona Pipera, fix lângă lacul Herăstrău, valorează 1,4 milioane de euro, penthouser pe care artista l-a amenajat după bunul plac.

Una peste alta, Răzvan Munteanu are viziune în ceea ce privește piața de business, motiv pentru care cluburile pe care le deține încă sunt pline de oameni, cum e și cazul The Vintage Pub, care are 20 de când există în Centrul Vechi.

În pubul soțului Deliei Matache se organizează, ca în fiecare an, Revelionul, însă suma pe care o cere pentru o singură noapte nu e chiar pentru orice buzunar, selectându-ți, astfel, clienții.

Meniul variază cu prețuri de la 150 de lei, în care este inclusă o singură băutură la bar, 2.500 și 3.500 de lei, în care sunt incluse alte beneficii.

