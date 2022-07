Autoarea romanului de succes „Acolo unde cântă racii” este anchetată într-un caz de crimă

Autoarea best-sellerului „Acolo unde cântă racii” Delia Owens al cărui roman a fost vândut în milioane de copii și ecraniza la Hollywood este anchetată în cazul uciderii unui presupus braconier.

Conform unui articol al The Atlantic, citat de Libertatea, fapta ar fi avut loc în Zambia, acolo unde în atenția autorităților mai sunt și soțul și fiul ei vitreg.

Delia și Mark Owens sunt bănuiți că ar fi comis crime și ar fi militarizat o întreagă zonă din Zambia, în încercarea de a proteja speciile de animale pe cale de dispariție.

Pe 30 martie 1996, emisiunea „Turning Point” de la postul ABC a prezentat un documentar despre un cuplu de americani care se ocupau cu conservarea speciilor de animale, intitulat „Deadly Game: The Mark and Delia Owens Story”. Documentar conține câteva secvențe foarte grafice, necenzurate.

Producătorii ABC au inclus uciderea filmată a unui presupus braconier, executat în timp ce zăcea prăbușit la pământ după ce fusese deja împușcat. Victima nu este identificată de narator, jurnalista Meredith Vieira.

Nici identitatea persoanei sau a persoanelor care au tras focurile de armă mortale nu este dezvăluită. Există puține informații în filmare care să sugereze că persoana ucisă a fost un braconier, iar ABC se referă la victimă ca fiind un „infractor”, deși nu vine cu probe, mai arată sursa citată.

Între timp, Delia Owens a devenit celebră mulțumită romanului său publicat în 2018 „Acolo unde cântă racii”, care s-a vândut în peste 12 milioane de exemplare până în prezent și a fost transformat într-un lungmetraj produs de Reese Witherspoon.

Nu e însă prima sa carte. În 1984 a semnat cu soțul ei, Mark Owens, prima carte scrisă în cuplu, best-seller-ul „Cry of the Kalahari”, o relatare a perioadei petrecute de ei, în calitate de conservaționiști, în Botswana. Au mai scris apoi „The Eye of the Elephant” („Ochiul Elefantului”), despre lupta lor împotriva braconierilor din Parcul Național Luangwa de Nord din Zambia – aceasta a atras interesul producătorilor ABC.

Potrivit relatărilor unor localnici, Mark Owens ajunsese treptat să comande un grup de cercetași în North Luangwa, dincolo de zona supravegheată de guvernul zambian, cumpărându-și loialitatea prin furnizarea de arme, cizme și bani.

Cei doi soți ar fi militarizat parcul de aproximativ un hectar (Delia Owens a scris într-una dintre cărțile lor că Mark a creat o unitate specială de cercetași care primea arme noi, cuțite de junglă, binoclu și busole pentru performanțe remarcabile), iar Mark Owens ar fi condus raiduri aeriene împotriva taberelor suspectate de braconaj.

Potrivit unor surse ale jurnalistului Jeffrey Goldberg, de la The Atlantic, presupușii braconieri erau legați de țăruși și lăsați să se coacă la soare. De asemenea, Mark Owens însuși s-ar fi lăudat cu uciderea braconierilor „pe tura sa”.

Un vânător profesionist pe nume P. J. Fouche, care gestiona un domeniu de vânătoare autorizată de guvern, adiacent North Luangwa, i-a oferit jurnalistului o scrisoare pe care i-o trimisese Mark Owens prin fax: „Până în prezent, am realizat opt ​​raiduri aeriene în zona dumneavoastră, inclusiv patru în care am a introdus cercetași în ambuscadă. Doi braconieri au fost uciși și unul a fost rănit, din ce știu până acum și de abia ne facem încălzirea”, a scris Owens.

Delia Owens, intervievată în legătură cu aceste fapte în urmă cu 12 ani, a negat acuzațiile, spunând că „singurul lucru pe care l-a făcut Mark a fost să arunce petarde din avionul său, dar doar pentru a speria braconierii, nu pentru a răni pe cineva”. Avocații lui Mark și Christopher Owens au emis, de asemenea, dezmințiri cu privire la orice abatere sau implicare.

Oficialii poliției din Zambia vor însă să-i interogheze pe Mark și Christopher Owens și cred că Delia Owens ar trebui, de asemenea, interogată ca posibil martor, co-conspirator și complice la infracțiuni. Cazul nu a fost închis, însă nici nu s-au făcut progrese, de vreme ce familia Owens a plecat din Zambia și nu poate fi audiată.

