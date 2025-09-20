Delia vorbește despre consumul de substanțe interzise de adolescenți la festivaluri: „E greu să fii părinte”

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 17:11
Delia vorbește despre consumul de substanțe interzise de adolescenți la festivaluri: „E greu să fii părinte"
Delia Matache. Foto: X Factor

Delia a abordat recent subiectul consumului de substanțe interzise de adolescenți la festivaluri, subliniind că distracția nu ar trebui să depindă de alcool sau droguri. Artista a menționat că nu se consideră în măsură să ofere sfaturi părinților, întrucât nu are copii, dar a punctat importanța educației primite în familie.

Artista este cunoscută atât pentru aparițiile sale spectaculoase pe scenă și în emisiuni TV, cât și pentru opiniile sincere pe care nu ezită să le exprime public.

„Pentru că nu am copii, în mod direct, nu sunt în măsură să dau sfaturi despre cum să-și crească alți oameni copiii și nici n-am să insist să fac asta, dar cred că oamenii știu cel mai bine zicala ‘cum ți-i crești, așa îi ai’. Adică dacă îi neglijezi… Categoric, eu mă pot distra fără nimic, eu nu trebuie să beau ca să mă simt bine, pentru că sunt un anumit tip de om. Dar nu garantez pentru alții că pot, pentru că mulți sunt foarte introvertiți, alții au alte probleme, suntem cu toții foarte diferiți. Oricum, e foarte greu să fii părinte”, a declarat artista pentru okmagazine.ro.

Totodată, Delia a vorbit despre emoția trăită la prima ediție a emisiunii The Ticket de la Antena 1. Prezența copiilor pe scenă a impresionat-o profund și i-a trezit dorința de a avea propriul copil.

„Când i-am văzut pe acești copii, m-am gândit că mi-ar plăcea să am unul. Mă gândesc serios la asta. Mi-au dat o senzație și s-a zburlicat carnea pe mine când i-am văzut. Mi-a plăcut mult și vreau și eu să fac”, a mărturisit cântăreața în cadrul emisiunii.

