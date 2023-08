Coșmarul trăit de Delia pe scenă, la UNTOLD: ”Am văzut că am niște vene pe cap”

Renumita cântăreață Delia a fost una dintre cele mai așteptate prezențe la UNTOLD 2023, festivalul de la Cluj-Napoca încheiat duminică, 6 august.

După recitalul ținut în fața fanilor, Delia a mărturisit pe Instagram că s-a confruntat cu neplăceri teribile din cauza ținutei pe care a fost nevoită s-o poarte.

”Cam așa trebuia să mă îmbrac eu la Untold la 30 și ceva de grade, să fiu ok cu temperatura, să nu leșin. Cum puteam să mă duc așa? Ținuta de scenă de divă, rockstar, nu s-a inventat. La 35 de grade nu există! Nicio ținută! Nu e nimic confortabil.

Nu are cum. Bine… Nici în extrema în care nebuna s-a îmbrăcat în latex. Asta a fost un pariu pe care aproape l-am pierdut. Am vrut să văd dacă leșin sau nu. Am vrut să văd dacă rezist, cât de mult pot să slăbesc într-o oră în care cânt și dansez îmbrăcată în latex.

Vă arăt o poză cum mi s-au umflat venele pe cap. Îmi plesneau venele pe cap. La un moment dat mi s-a umflat capul. Mi-au apărut niște vene despre care nici nu știam că sunt acolo. Nu le-am văzut niciodată. Le-am văzut în poze. Am văzut că am niște vene pe cap care efectiv stăteau să se spargă”, a precizat Delia pe Instagram.