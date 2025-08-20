Delia, imagini inedite în costum de baie. Artista și-a surprins publicul cu ultima apariție: „Luați de priviți!” FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 16:09
Delia, imagini inedite în costum de baie. Artista și-a surprins publicul cu ultima apariție: „Luați de priviți!” FOTO
Delia a declarat cu cine va vota în turul al doilea al alegerilor prezidențiale FOTO Instagram/Delia

Delia revine în prim-plan cu noi imagini care au captat imediat atenția fanilor. Artista a publicat pe Instagram fotografii în care poartă un costum de baie army, într-o serie de ipostaze provocatoare care au devenit virale aproape instant.

Cunoscută pentru nonconformismul său și stilul inconfundabil, Delia și-a etalat formele și atitudinea jucăușă și seducătoare, iar combinația dintre ținuta inspirată din stilul militar și postura liberă a artistei a atras imediat aprecierile urmăritorilor.

Postările au strâns zeci de mii de like-uri și sute de comentarii, iar fanii nu s-au sfiit să își exprime admirația și uimirea: „Și totuși unde se duc atâtea amandine și eclere că arăți foarte bine??” / „Ești piesă” / „Dacă mie, femeie de 47 de ani îmi place să văd așa ceva, ce să mai zic de bărbații care sunt pe aici” / „Doamna Delia, m-am decis să caut femei ca dumneavoastră” / „Nu mai pune poze d-astea, că facem infarct” / „Luați de priviți!” / „Frumoasă femeie, ce corp!” / „Ești ceva rău domnișoară, wow!” / „Mâna sus care dați zoom. E superbă femeia asta, merită apreciată de orice bărbat”.

Delia nu este străină de controverse. De-a lungul carierei, artista și-a consolidat imaginea de personalitate curajoasă, mereu dispusă să experimenteze și să își exprime creativitatea fără rezerve.

