Delia, încasări mai mici din afaceri. Ce profit a obținut artista anul trecut față de 2023

Marti, 19 August 2025, ora 15:53
Delia Matache, dezamăgită de votul românilor, împotriva lui Georgescu. FOTO: Facebook/Delia

Delia Matache continuă să fie una dintre cele mai apreciate artiste din România, atât prin cariera muzicală, cât și prin aparițiile televizate. De-a lungul timpului, vedeta a fost parte din emisiuni de succes la Antena 1, precum „iUmor”, „X Factor” sau, mai recent, „The Ticket”, show ce urmează să debuteze în această toamnă.

Pe lângă scenă și televiziune, Delia este implicată și în mediul de afaceri. Potrivit datelor obținute de Economica, cântăreața deține participații în trei companii: Deliaevent, Stardelsound și Roka Records. În primele două, ea controlează 95% din acțiuni, restul fiind deținut de Nicoleta Spătacean, iar în cazul Roka Records, împarte afacerea cu soțul său, Răzvan Munteanu, care are o participație majoritară de 55%.

Rezultatele financiare pentru anul 2024 arată că Deliaevent a raportat o cifră de afaceri de 9,7 milioane lei și un profit de 4,4 milioane lei, Stardelsound a înregistrat 169.000 lei cifră de afaceri și 91.000 lei profit, iar Roka Records a obținut un profit de 1 milion de lei la o cifră de afaceri de 136.000 lei. Per total, câștigul net al artistei depășește 5 milioane de lei, iar veniturile companiilor însumează aproximativ 10 milioane de lei, cifre cu circa 4% mai mici decât cele din 2023.

Deși afacerile îi aduc sume impresionante, Delia a recunoscut în trecut că nu se implică direct în gestionarea lor.

„Eu nu știam ce contracte am la iUmor și la X Factor. Eu nu știam ce bani iau, în continuare nu știu! Am aflat și am uitat”, spunea artista în podcastul lui Codin Maticiuc, în urmă cu trei ani.

Totodată, într-un interviu pentru Fanatik, ea sublinia că soțul său, Răzvan, este cel care ia deciziile importante: „În familia noastră, Răzvan este cel care se pricepe la investiții, așa că cele mai multe decizii pe partea aceasta sunt la el. Desigur că ne sfătuim, dar am deplină încredere în el când vine vorba de investiții și dezvoltarea businessului”.

În spațiul public au circulat și informații despre tarifele artistei pentru evenimente private. Nelson Mondialul declara pe TikTok: „L-am sunat pe intermediarul Deliei Matache. A cerut 1.000 de euro pe minut. O oră, 60.000 de euro. Dar a zis că nu poate veni, că are concert”.

