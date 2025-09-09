Delia, mărturisire emoționantă despre copil în cadrul emisiunii „The Ticket”: „S-a zburlicat carnea pe mine”

Delia a declarat cu cine va vota în turul al doilea al alegerilor prezidențiale FOTO Instagram/Delia

Delia a oferit publicului o mărturisire emoționantă în cadrul emisiunii The Ticket, difuzată sâmbătă la Antena 1. Cântăreața a recunoscut pentru prima dată că își dorește să devină mamă și că ia în serios această etapă în viața ei.

Într-un moment care a emoționat-o profund, Delia a mărturisit că apariția copiilor talentați în platou i-a stârnit sentimente puternice, determinând-o să facă această confesiune mult așteptată de fani.

„Când i-am văzut pe acești copii, m-am gândit că mi-ar plăcea să am unul. Mă gândesc serios la asta. Mi-au dat o senzație și s-a zburlicat carnea pe mine când i-am văzut. Mi-a plăcut mult și vreau și eu să fac”, a declarat artista, emoționată.

În afara declarațiilor personale, Delia a vorbit și despre dinamica de la filmările show-ului, unde alături de Mihai Bendeac, Anca Dinicu, Micutzu, Maurice Munteanu și prezentatorii Cătălin Bordea și Nelu Cortea, s-a creat o atmosferă prietenoasă și plină de energie.

„Noi, la emisiunea asta, toți șapte, am devenit cei mai buni prieteni, for life. Și lucrul ăsta nu îl spun doar așa, chiar s-a simțit. Cu Bordea am plecat într-o drumeție în Bucegi, am început să facem schimb de experiențe, Micutzu a devenit pasionat de parfumuri, Maurice e clar etalon în materie de fashion. Relația dintre noi cred că se va simți și în show”, a explicat Delia.

Ads

Ce spunea Delia despre copii

Delia și Răzvan Munteanu formează un cuplu solid încă din 2012, construit pe afecțiune, respect și pasiuni comune. Pe lângă viața de familie, Răzvan este și managerul artistei, iar împreună explorează lumea, vizitând numeroase țări și descoperind culturi diferite, dar și aventuri în natură.

Cu toate acestea, subiectul maternității a stârnit mereu curiozitate în rândul fanilor Deliei. În urmă cu ceva timp, artista a generat controverse în mediul online după ce a explicat motivele pentru care nu și-a dorit să devină mamă, fiind criticată de o parte dintre urmăritori.

Invitată în podcastul lui Răzvan Exarhu, Delia a clarificat situația, explicând că răspunsurile sale nu au fost declarații definitive, ci reacții la întrebările venite din partea publicului.

„Nu m-am apucat să spun, nu a fost o declarație: ‘Nu vreau să fac copii’. Nu, am fost întrebată. N-a fost o chestie pe care am spus-o pentru că am simțit-o, a fost o chestie interactivă cu oamenii (n.red. – în timpul unui LIVE pe TikTok)”, a precizat artista.

Ads

În continuare, Delia a explicat că opinia ei nu s-a schimbat, subliniind responsabilitatea uriașă pe care o implică creșterea unui copil.

„Eu cred că n-aș putea să stau real toată viața cu o grijă mare, enormă, pe umeri. Mi se pare că e o chestie care te schimbă foarte mult și o să ai un stres toată viața ta cu acel copil, cu acea ființă, cu acel suflet. Îl cari toată viața ta după tine, nu scapi de el niciodată, decât când mori. Chestia asta mă panichează. În continuare cred că nu vreau să am copii. N-am încurajat oamenii (n.red. – să nu devină părinți). Mi s-a spus că greșesc pentru că sunt un model și dacă eu zic să nu facă copii, oamenii chiar n-o să mai facă și o să fim mai puțini. Cum ar fi să fie așa? N-am zis niciodată asta, faceți”, a mai declarat cântăreața.

Ads