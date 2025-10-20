Ce a pățit Delia într-un parc din București. Artista, mesaj pentru cei care încalcă intimitatea persoanelor publice: „Nu mai stați afară”

Ce a pățit Delia într-un parc din București. Artista, mesaj pentru cei care încalcă intimitatea persoanelor publice: „Nu mai stați afară”
Delia Matache. Foto: X Factor

Delia a trăit momente neplăcute în timpul ultimei ei ieșiri la alergat în Parcul Herăstrău, locul unde obișnuiește să-și mențină rutina de mișcare. Cântăreața de 43 de ani, cunoscută pentru disciplina în ceea ce privește sportul și stilul de viață activ, mărturisea că poate parcurge chiar și 30 de kilometri pe zi atunci când timpul îi permite.

Totuși, ieșirea de curând a fost marcată de două incidente care i-au perturbat antrenamentul.

Primul a fost un bărbat care a oprit-o să-i ceară să facă o poză. Deși inițial a negat că este chiar ea, a făcut o poză.

„A venit un om care m-a întrebat dacă sunt Delia și am zis nu. A zis: ești Delia? Și zic nu. Zice: Putem să facem o poză?… Ok”, a povestit artista.

Al doilea incident a implicat o femeie care stătea aproape de locul de joacă, făcând ture și observând tot ce se întâmpla. „Se învârtea, făcea ture și se uita. Nu mai stați afară, că e frig… Eu am plecat, că dubioasa… era dubioasă și am plecat”, a adăugat Delia.

Artista a transmis un mesaj clar celor care nu respectă intimitatea celorlalți, fie că sunt persoane publice sau nu: „Deci vă rog eu frumos, deci, dacă vreți ceva, poză… dar mai bine nu vreți. Că omul când e el liber, când nu-i la muncă, gen pe scene, nu datorează.”

Delia a povestit și despre felul în care se apără atunci când situațiile devin incomode: „Nu mai urmăriți, că eu știu jiu-jitsu și nu vreau să scot astea la înaintare că fac urât. Deci nu, mă!” A amintit și un episod din copilărie când își exprima agresiv frustrările: „Avea nasul mai mare și, gen, când mă certam cu ea, vedeam nasul ăla mare și am sărit la nas și am mușcat de nas.” În plus, artista a dezvăluit că poartă întotdeauna un spray cu piper pentru situații neplăcute: „Am mereu aici un spray. Un spray cu piper.”

Chiar dacă acea zi nu a fost una de alergare propriu-zisă, Delia a subliniat că astfel de experiențe o fac să fie mai atentă și mai vigilentă în spațiile publice. „Mergând, observi altfel și ești observat altfel”, a concluzionat ea, explicând că precauția e esențială chiar și pentru cei obișnuiți cu viața activă în aer liber.

