Delia Matache, posibilă participantă la următorul sezon Asia Express? Ce a spus artista: „Avem putere de decizie”

Delia Matache a stârnit curiozitatea publicului de nenumărate ori, mulți întrebându-se de ce nu a acceptat până acum să participe la „Asia Express”, show-ul difuzat de Antena 1, televiziunea la care artista colaborează.

Deși ani de zile a susținut că nu se vede implicată într-un astfel de format, Delia și-a schimbat recent opinia. Într-un interviu acordat pentru Libertatea, cântăreața a mărturisit că ar fi deschisă să participe la „Asia Express” în viitor.

Artista nu a dezvăluit încă sezonul în care ar putea apărea, dar a ținut să sublinieze că singura persoană alături de care ar accepta să parcurgă traseul este soțul ei, Răzvan Munteanu.

„Da, mi-ar plăcea să mă duc la Asia Express, dar e complicat acolo. E complicat, pentru că trebuie să ne rupem total două luni din ce facem noi. Mă duc oricum în astfel de trasee, dar fără cameră. Cumva avem puterea de decizie asupra noastră mai mare când ne ducem singuri. Dacă aș merge la Asia Express, m-aș duce cu Răzvan. Clar cu el, nu cu altcineva. N-aș avea încredere că m-aș descurca dacă aș merge cu altcineva. Am încredere că noi așa funcționăm, în doi”, a explicat Delia Matache.

În același interviu, artista a vorbit și despre colaborarea cu Mihai Bendeac, colegul său din cadrul emisiunii „The Ticket”, difuzată în fiecare sâmbătă la Antena 1, de la ora 20:00.

„Din nou cu Mihai Bendeac, da. Frățiorul meu! E familiar, adică am mai fost împreună pe platourile de televiziune, ne cunoaștem de atâta timp… Asta vorbeam noi, că suntem la fel de ADHD-iști amândoi și că ne-am zis: «Aaa, mi-a fost dor». Și după i-am zis: «Să știi că, dacă stau să mă gândesc, practic, cum și tu te gândești, nu mi-a fost dor»! Că eu așa sunt. Eu, când nu mă văd cu un om, dacă știu că-i sănătos și e bine, nu mi-e dor decât când îl văd. Știi, dacă nu văd un om, sunt ok cu asta. Știu că el e bine și sănătos și eu sunt ok”, a încheiat artista interviul.

