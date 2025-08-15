Delia, o nouă ținută controversată. Cât costă cizmele din piele de șarpe care au stârnit reacții online FOTO

Delia, o nouă ținută controversată. Cât costă cizmele din piele de șarpe care au stârnit reacții online FOTO
Delia Marache FOTO Instagram/Delia

Delia Matache, cunoscută pentru stilul său îndrăzneț și nonconformist, a atras din nou atenția publicului printr-o alegere vestimentară spectaculoasă.

Recent, artista a purtat o pereche de cizme din piele cu imprimeu de șarpe, care au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, nu doar datorită designului neobișnuit, ci și pentru prețul considerat „exorbitant” de mulți internauți.

Vedeta și-a prezentat încălțările într-o postare pe Instagram, iar imaginile au strâns mii de like-uri și comentarii. Cizmele, de la brand-ul Miista, evaluate la aproximativ 3.600 de lei, sunt realizate din piele maro cu textură ce imită pielea de șarpe, având toc gros și ușor înclinat, vârf pătrat alungit și detalii rafinate care le fac unice.

Confortul nu a fost neglijat: interiorul este căptușit cu piele de vacă, talpa cu memorie și protecția din cauciuc la nivelul degetelor oferind o purtare ușoară chiar și pe perioade lungi. Apariția Deliei a generat reacții diverse online. Mulți fani au apreciat curajul ei de a experimenta constant cu moda, considerând cizmele un adevărat statement. Alții, însă, au criticat prețul ridicat, comparând încălțările cu costul unei vacanțe la mare: „Mai bine îmi iau o vacanță la Marea Neagră” / „N-aș purta așa ceva nici dacă m-ar plăti cineva” / „Ceva fin, ce să zic. E de Doamne ferește”.

Astfel de reacții nu sunt surprinzătoare pentru Delia, care de-a lungul carierei a adoptat frecvent ținute spectaculoase și neconvenționale. De la rochii voluminoase în culori vibrante, până la încălțăminte cu accente industriale sau futuriste, artista tratează moda ca pe un mijloc de exprimare artistică, nu doar ca pe un cod vestimentar.

