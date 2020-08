"Autocarele fantoma" cu muncitorii romani care fug de carantina socheaza presa din Italia

"Pentru a ocoli controalele, din zvonuri aflam ca unii aleg sa coboare la ultimele statii de autobuz inainte de Roma si, apoi, schimba mijloacele de transport pentru ultima portiune a traseului. Este posibil sa ajungeti la Roma din Bucuresti sau din Transilvania, de asemenea, cu o retea de conexiuni: schimbarea mijlocului de transport la Trieste, Venetia sau Padova. In plus, alti transportatori, de dimensiuni mai mici, ajung saptamanal la terminalul Anagnina, care transporta pachete, dar si persoane, greu de verificat. Situatie pe care ASL RM1 o monitorizeaza, incercand sa incurajeze schimbul de protocoale sanitare. Dar nu este usor. Si povestea modului in care virusul s-a raspandit in Italia este demonstratia clara a cat de iluzorie este marcarea exacta a granitelor Capitalei", scrie Corriere Della Sera, potrivit sursei citate Il Messaggero citeaza un cadru medical italian, care este surprins ca autocarele din Romania ajung goale la ultima statie, unde sunt asteptate de echipele de control, gata sa-i testeze. "In urma cazurilor de contagiune intre ingrijitorii si lucratorii casnici care s-au intors in Italia, personalul sistemului regional de sanatate s-a alertat inca de joia trecuta, facand teste serologice tuturor celor care au ajuns la Roma din tarile din Europa de Est. In acest moment, exista suspiciunea ca, in realitate, companiile de transport de pasageri au ajuns la un acord cu clientii lor si au schimbat ruta pentru a evita controalele".Il Giornale scrie ca, de fapt, controalele sunt evitate de pasagerii care coboara la statiile de dinainte de capat. "Enrico Di Rosa, directorul Serviciului de Igiena si Sanatate Publica (SISP) al ASL Roma 1, a explicat: "este posibil sa coboare inainte, la Orte. Un lucru este sigur: unele autobuze au fost anulate. Alaltaieri, o cursa a fost anulata oficial cu doar o jumatate de ora inainte de sosire. In alt caz, din autocar au coborat doar doi pasageri, dupa care acesta si-a continuat drumul. Este posibil ca unele persoane sa coboare mai devreme sau mai tarziu, pentru a evita testele, ajungand la Roma cu alte mijloace? Exista o zicala care spune ca e pacat sa gandesti urat, insa de multe ori ghicesti despre ce e vorba. Si imi pare rau, pentru ca in ultimele zile am avut o colaborare deosebita cu ambasada si cu comunitatea Romaniei din Italia"."Se pare ca multi se tem ca ar trebui sa ramana in carantina. Mai ales pentru ca pasagerii din Romania si Bulgaria care ajung la statia Tiburtina sunt inregistrati si primesc o foaie cu o solicitare de izolare timp de 14 zile, pentru a se evita posibila raspandire a coronavirusului. Ceea ce inseamna ca nu pot incepe sa lucreze mai devreme de doua saptamani. Iata de ce unii dintre ei prefera sa coboare inainte si sa ajunga in capitala in alt mod", mai scrie cotidianujl Il Giornale.In cursul acestei saptamani, Regiunea Lazio a dispus ca aceia care s-au aflat sau au tranzitat tari ca Bulgaria si Romania, odata ajunsi pe teritoriul regional, vor petrece, chiar daca sunt asimptomatici, o perioada de 14 zile in carantina cu obligatia de a-si indica domiciliul."Autogara Tiburtina nu este singurul terminal de autobuze care vin din Romania. Exista si alte modalitati de a ajunge in capitala Italiei, mai putin controlate", scrie Corriere Della Sera. Sambata dimineata, un singur autocar a sosit la Tiburtina din Romania, vineri altul. Nu are nimic de-a face cu ceea ce se intampla inainte de epidemia de COVID-19, cand zilnic plecau si soseau numeroase curse din si spre Europa Centrala, tarile din Europa de Est si chiar Africa de Nord. " Legaturile cu Bulgaria si Ucraina sunt acum suspendate, iar cele cu Romania sunt, de asemenea, reduse drastic. Comunitatea romaneasca este cea mai numeroasa dintre cele straine prezente la Roma. Ce se intampla, in afara de o reducere normala a curselor din cauza virusului?", noteaza publicatia italiana.