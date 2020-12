Vesti bune despre starea de sanatare a lui Alex Zanardi

Zanardi, care este internat la Padova, reactioneaza la voci cu gesturi, dupa ce i-au revenit auzul si vederea dupa o serie de operatii. El ar putea acum sa stranga maini si sa ridice degetul atunci cand este intrebat ceva.Corriere della Sera mentioneaza ca Zanardi o recunoaste acum pe sotia sa Daniela, care il viziteaza in fiecare zi.Zanardi, cvadruplu medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice in probe de handcycling, a fost transportat in stare grava la spital, la 19 iunie, cu elicopterul, dupa un accident la o etapa din Toscana, cand a pierdut controlul bicicletei, s-a rostogolit de doua ori si s-a izbit de un camion.El a fost plasat atunci in coma artificiala si supus la trei operatii la cap. Dupa o luna la Siena, Zanardi a fost internat la terapie intensiva la Milano, iar ulterior el a fost transferat la Padova.CITESTE SI: