Delta Dunării este devastată de zece zile de incendii de vegetație. Au ars zeci de hectare de pădure și vegetație din rezervație VIDEO

Autor: Daniel Groza
Joi, 14 August 2025, ora 11:40
195 citiri
Delta Dunării este devastată de zece zile de incendii de vegetație. Au ars zeci de hectare de pădure și vegetație din rezervație VIDEO
FOTO captură Faceboook/ISU Delta Tulcea

De zece zile, pompierii din Tulcea luptă cu un incendiu de pădure care afectează Delta Dunării. Intervenția este sprijinită de elicoptere Black Hawk și nave multirol, iar peste 40 de salvatori acționează zilnic pentru a limita răspândirea focului. ISU Delta Tulcea atrage atenția asupra pericolului provocat de arderea vegetației uscate și cere populației să fie responsabilă.

Incendiul de pădure care a izbucnit pe 4 august în zona Ostrov Tătaru, lângă comuna Chilia Veche, continuă să afecteze Delta Dunării. Vegetația uscată, arborii doborâți, temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor fac intervenția extrem de dificilă, în ciuda eforturilor pompierilor și a suplimentării echipelor. Până acum, flăcările au mistuit 55 de hectare de pădure și suprafețe la fel de mari de stufăriș, lizieră și vegetație uscată.

Sg. maj. Daniel Năstase, ISU Delta Tulcea, a declarat pentru Știrile ProTV: „Zilnic intervenția este asigurată cu peste 40 de salvatori, 15 mijloace terestre, dar și navale, iar în sprijinul acestora se află și echipe specializate din cadrul Inspectoratului General de Aviație”.

Echipele acționează continuu, sprijinite de elicoptere Black Hawk și de nave multirol pentru stingerea focului pe apă. De asemenea, în teren sunt implicate echipe mixte formate din personal al ocolului silvic și voluntari din cadrul serviciilor pentru situații de urgență.

“Echipele de pompieri continuă, fără pauză, misiunea de localizare și stingere a incendiului de vegetație uscată și fond forestier din zona Chilia Veche. Peste 40 de salvatori, sprijiniți de 15 mijloace terestre și navale, intervin zilnic pentru limitarea răspândirii focului.

Din aer, colegii noștri de la IGAv acționează cu elicoptere Black Hawk, pentru a susține eforturile de pe teren.

În sprijinul pompierilor, acționează și echipe mixte formate din personal al ocolului silvic și voluntari din cadrul serviciilor pentru situații de urgență, care se concentrează pe lichidarea focarelor izolate.

Coordonarea integrată a resurselor, determinarea și solidaritatea sunt cheia acestei lupte contra cronometru, pentru protejarea eficientă a naturii și a comunităților din zonă. TU poți preveni tragediile! Fii responsabil! Arderea vegetației uscate este strict interzisă! O țigară aprinsă aruncată neglijent sau un foc lăsat nesupravegheat pot declanșa un dezastru. În doar câteva clipe, un incendiu scăpat de sub control poate distruge hectare întregi de teren!”, a transmis ISU Delta, Tulcea.

Alertă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a mobilizat mai multe echipaje de pompieri
Alertă de incendiu la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a mobilizat mai multe echipaje de pompieri
UPDATE: Echipele de intervenție ale ISU care au ajuns la fața locului au descoperit că a ars un panou electric. „Incendiul a fost lichidat”, a anunțat ISU Constanța. Stirea...
Explozie de proporții în județul Bacău. Un copil cu arsuri grave și trei adulți răniți. Autoritățile activează planul de protecție civilă pentru transfer în străinătate
Explozie de proporții în județul Bacău. Un copil cu arsuri grave și trei adulți răniți. Autoritățile activează planul de protecție civilă pentru transfer în străinătate
O explozie s-a produs miercuri, 13 august, într-o locuinţă din Letea Veche, judeţul Bacău, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Ministerul Sănătăţii a precizat că o fată cu arsuri...
#Delta Dunarii, #incendiu, #rezervatie, #padure, #vegetatie , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-au lamurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodna de 10.000.000 de dolari
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marquinhos a mers la microfon si a avut un mesaj pentru Donnarumma, dupa ce PSG a luat Supercupa fara el

Ep. 118 - Sorin Ovidiu Vântu și Georgescu vor...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum va fi vremea mâine, în vacanța de Sfânta Maria. Regiunile afectate de un Cod galben de caniculă HARTĂ
  2. Delta Dunării este devastată de zece zile de incendii de vegetație. Au ars zeci de hectare de pădure și vegetație din rezervație VIDEO
  3. Ce așteaptă ucrainenii de la întâlnirea Trump-Putin?
  4. American inculpat după ce a atacat un ofițer federal cu un sandviș. „Rușine! Rușine!” VIDEO
  5. Ilie Bolojan e hotărât să taie pensiile magistraților și să crească vârsta de pensionare. "Am definitivat acest pachet"
  6. Merz după discuția cu Trump: "Există speranță pentru pace"
  7. Un nou scandal în clanul Cordunenilor. Soțiile interlopilor se amenință pe rețelele sociale, poliția nu intervine dacă nu se depun plângeri
  8. S-a decis extrădarea lui Plahotniuc în Moldova
  9. George Pomuț, românul care a cumpărat Alaska pentru America, ținutul pe care Putin îl regretă. Tranzacția este contestată și acum de propaganda rusă
  10. Iepurii "mutanți" au invadat o zonă din SUA. Cum explică specialiștii aspectul "animalelor zombi" VIDEO