Delta Dunării este devastată de zece zile de incendii de vegetație. Au ars zeci de hectare de pădure și vegetație din rezervație VIDEO

De zece zile, pompierii din Tulcea luptă cu un incendiu de pădure care afectează Delta Dunării. Intervenția este sprijinită de elicoptere Black Hawk și nave multirol, iar peste 40 de salvatori acționează zilnic pentru a limita răspândirea focului. ISU Delta Tulcea atrage atenția asupra pericolului provocat de arderea vegetației uscate și cere populației să fie responsabilă.

Incendiul de pădure care a izbucnit pe 4 august în zona Ostrov Tătaru, lângă comuna Chilia Veche, continuă să afecteze Delta Dunării. Vegetația uscată, arborii doborâți, temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor fac intervenția extrem de dificilă, în ciuda eforturilor pompierilor și a suplimentării echipelor. Până acum, flăcările au mistuit 55 de hectare de pădure și suprafețe la fel de mari de stufăriș, lizieră și vegetație uscată.

Sg. maj. Daniel Năstase, ISU Delta Tulcea, a declarat pentru Știrile ProTV: „Zilnic intervenția este asigurată cu peste 40 de salvatori, 15 mijloace terestre, dar și navale, iar în sprijinul acestora se află și echipe specializate din cadrul Inspectoratului General de Aviație”.

Echipele acționează continuu, sprijinite de elicoptere Black Hawk și de nave multirol pentru stingerea focului pe apă. De asemenea, în teren sunt implicate echipe mixte formate din personal al ocolului silvic și voluntari din cadrul serviciilor pentru situații de urgență.

Din aer, colegii noștri de la IGAv acționează cu elicoptere Black Hawk, pentru a susține eforturile de pe teren.

Coordonarea integrată a resurselor, determinarea și solidaritatea sunt cheia acestei lupte contra cronometru, pentru protejarea eficientă a naturii și a comunităților din zonă. TU poți preveni tragediile! Fii responsabil! Arderea vegetației uscate este strict interzisă! O țigară aprinsă aruncată neglijent sau un foc lăsat nesupravegheat pot declanșa un dezastru. În doar câteva clipe, un incendiu scăpat de sub control poate distruge hectare întregi de teren!”, a transmis ISU Delta, Tulcea.

