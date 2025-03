Eforturi pentru dezvoltarea turismului în Delta Dunării. Ce evenimente pregătesc localnicii ca să-i atragă pe turiști

Luna aceasta, Jurilovca a dat startul oficial sezonului turistic în Delta Dunării, oferind vizitatorilor competiții sportive și excursii de agrement cu caiacul în complexul lagunar Razim-Sinoe. Pe lângă unitățile de cazare private, turiștii au la dispoziție și opțiunile Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), care permite achitarea tarifelor pentru acces și diverse activități prin metode de plată moderne.

Turele cu caiacul de la finele săptămânii trecute au fost primele publice din acest an, iar la prima dintre ele, desfășurată pe 8 martie, au participat circa 10 persoane din județele Brașov, Constanța și Iași care au padelat, timp de aproape patru ore, circa 11 kilometri.

'A fost superb. Nu am mai avut genul acesta de experiență. Este total diferit, pentru că te poți apropia mai mult de natură și poți să vezi peisajele, păsările, cum este mediul și mi se pare fascinant. Ca o primă experiență a fost perfect, ca efort. Plus că a fost un cadou de 8 martie diferit și mă bucur că am acceptat', a declarat pentru AGERPRES Ana Roman, din Brașov.

Soțul ei, Alexandru Roman, a arătat că tura cu caiacul este un mod inedit de relaxare, dar și o oportunitate de a lega noi prietenii.

'Am spus să fiu puțin altfel și să mergem spre zona asta de relaxare, având în vedere viața noastră cotidiană. În plus, este ceva inedit. Ne încurajează la mișcare, sport, relaxare, prietenii, relații noi', a afirmat Alexandru Roman.

Unii dintre participanți au venit cu caiacul propriu.

'Eu am mai fost cu caiacul gonflabil, dar pe mare. A fost prima oară când am urcat într-un caiac rigid. A fost foarte frumos, o experiență unică. Mi-au plăcut natura și faptul că am ieșit din oraș. Caiacul rigid, din plastic, mi-a plăcut mai mult decât cel gonflabil. E mai ușor de controlat, dar mai puțin confortabil. Aș mai încerca o tură în Deltă', a afirmat Lică Marius Alexandru, din Iași.

La finalul excursiei, unii caiaciști au făcut și recomandări.

'Tura a fost foarte frumoasă. Recomand să aveți apă la voi, un snack, dar și o punguliță în buzunar, să nu aruncați nimic în apă', a spus Raluca Manea, din Constanța.

Competiții sportive

Sezonul turistic a debutat în Jurilovca cu o săptămână mai devreme, atunci când sala de sport 'Vasile Dîba' a găzduit Cupa 1 Martie la tenis de masă, la care au participat circa 100 de persoane din țară, dar și din Republica Moldova.

'Joc tenis de masă din 1992 și sunt la Jurilovca pentru a patra oară. Am prieteni aici cu care mă văd și cu care mă țin foarte bine. Eu și soția suntem pensionari și nu stăm acasă. N-avem găini, purcei, așa că ne plimbăm, ne facem prieteni. În viața asta, nu ai mulți bani, dar să ai mulți prieteni', ne sfătuiește Alexandru Krasnaciuk, din Republica Moldova.

Vremea frumoasă a încurajat turismul în zonă.

'Anul acesta am avut o iarnă blândă și lucrurile s-au mai mișcat în timpul weekend-urilor. Vin oaspeți din Brăila, Galați, București, Constanța, se plimbă, admiră cetățile, iar unii se opresc să mănânce', a declarat Lucian Fusaru, care administrează o pensiune din sat.

Iarnă blândă în Deltă

Iarna caldă a fost binevenită, în condițiile în care topoclimatul specific Deltei - caracterizat inclusiv prin recorduri climatice naționale la anumiți parametri, ca de exemplu cea mai mică nebulozitate, cea mai mare drată de insolație, cele mai mari temperaturi din România, cele mai mici cantități anuale de precipitații, dar și cele mai mari cantități maxime absolute de precipitații în 24 de ore, precum și cele mai lungi perioade de uscăciune - îi provoacă pe proprietarii de pensiuni din rezervație.

'Anul trecut, au fost momente când, în luna august, o săptămână a plouat și ne-am gândit ce alte activități le putem oferi oaspeților, așa încât să se simtă bine, pentru că sunt în concediu. În același timp, am avut și multe perioade călduroase în extrasezon, ceea ce a fost un avantaj. Pentru oaspeții care vin în extrasezon, atunci când sunt zile frumoase, mergem cu caiacul, cu bicicletele, vizităm case tradiționale, cetăți antice și ne plimbăm și cu bărcile din lemn', a afirmat administratorul unei pensiuni din Jurilovca, Marius Potolea.

Unitatea sa de cazare a avut anul trecut cu 15% mai mulți turiști decât în anul precedent. Datele ARBDD arată că în 2024, în rezervație, au fost peste 127.300 de vizitatori, dintre care 9.478 cetățeni străini. Creșterea față de anul precedent este de doar circa două procente și pare nesemnificativă, dar poate să demonstreze că serviciile și ofertele de calitate 'bat' războiul din Ucraina.

Vești bune pentru noul an

'Permisele de fotografiere, cele de filmare, permisele de înnoptare, noutatea anului 2025, pot fi accesate on-line pe site-ul rezervației și, contra unei taxe, pot fi descărcate de vizitatorii deltei', a precizat guvernatorul ARBDD, Bogdan Bulete.

Calendarul evenimentelor publice organizate în județ pentru atragerea turiștilor include, la finele lunii viitoare, 'Serbările scrumbiei', la Maliuc, și 'Sărbătoarea scrumbiei albastre', la Sulina, acest oraș urmând să găzduiască și Festivalul piraților, în perioada 15-18 mai.

De asemenea, în perioada aprilie-mai, în Tulcea, vor începe tururile gratuite ale orașului, în timpul cărora vor putea fi vizitate obiective de patrimoniu cu un istoric mai puțin cunoscut publicului.

Luna mai va debuta cu Ziua comunei C.A. Rosetti, dar și cu festivalul regional 'Unitate în diversitatea europeană', care se va desfășura la Tulcea.

În principiu însă, luna mai va fi una dedicată competițiilor sportive, iar evenimentul organizat de Primăria municipiului Tulcea, Aegyssus Sport Fest, care presupune o săptămână de concursuri, va include și etape naționale ale unor competiții sau chiar campionate naționale pentru unele categorii de vârstă. Aegyssus Sport Fest se va încheia cu prima ediție a Maratonului internațional de vâslit Ivan Patzaichin (23-25 mai), un antrenament pentru cei care vor să participe la Turul Deltei Dunării, ce presupune aproximativ 150 de kilometri prin deltă în ritm de plimbare, parcurși în trei zile pe bicicletă pe traseul Tulcea-Periprava-Sulina și trei zile în caiac, în jurul orașului Sulina.

În concursul 'Destinația anului 2025', organizat pe platforma online omonimă, Delta Dunării s-a calificat în finala competiției, la categoria 'Tărâmuri fermecate', în urma unui demers inițiat de reprezentanții Organizației de Management al Destinației Municipiul Tulcea în toamna anului trecut, iar publicul este invitat să voteze pe platforma amintită până pe 25 mai.

La categoria 'Sate de poveste', Delta Dunării este reprezentată în același concurs de localitatea Mila 23, câștigătorii urmând să fie cunoscuți în prima parte a lunii viitoare.

