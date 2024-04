Mai sunt mai puțin de două săptămâni până la vacanța prilejuită de cele două sărbători, una laică și una religioasă: 1 Mai și Paște. Ca printr-un mare noroc, anul acesta sunt așa de apropiate că ne vor oferi un binemeritat răgaz de câteva zile în care să ne putem relaxa alături de cei dragi. Cei care încă nu și-au făcut planuri pentru începutul de mai trebuie să se grăbească. Locurile la hoteluri și pensiuni sunt aproape epuizate.

Prima tentație atunci când vrei să pleci undeva pentru doar câteva zile este să te gândești la una dintre stațiunile montane. Fie că sunt cele de pe Valea Prahovei, frecventate cu precădere de cei din sudul țării, fie că sunt cele din Apuseni, de exemplu, e greu să mai găsești acum locuri de cazare chiar pe gustul și după preferințele tale. Maramureșul și Bucovina, alte două zone predilecte pentru sărbătorile pascale, au fost și ele rezervate deja cu mult timp în urmă. Mai rămâne litoralul, unde încep timid să se deschidă câteva hoteluri și unde ai putea lua în calcul să petreci de 1 Mai.

Însă avem un pont! Există un loc în România la care poate că nu te-ai fi gândit că poți petrece Paștele în condiții super avantajoase. Este vorba despre Delta Dunării, cel mai tânăr pământ românesc. Suntem obișnuiți să privim Delta ca pe o destinație potrivită mai degrabă celor care iubesc pescuitul, însă nu este deloc așa. Majoritatea celor care vin aici o fac în primul rând ca să se relaxeze în natură și să se bucure de toate frumusețile pe care Delta le oferă.

Cât costă cazarea în Deltă pentru 1 Mai și Paște

Am aruncat un ochi pe oferta turistică pentru vacanța de Paște și avem vești bune. În Deltă găsești locuri de cazare cu prețuri bune și, în plus, ai șansa la un meniu cu totul și cu totul inedit pentru masa de Paște: icre, chifteluțe din pește, borș de pește sau, de ce nu, ciorbă din perișoare de pește, scrumbie la grătar și chiar calcan la tavă. Ispititor, nu?

Pentru o cazare în inima Deltei, la Crișan, spre exemplu, vei plăti pentru un pachet de 1 Mai, de trei nopți de cazare cu demipensiune (mic dejun și cină), 1.630 lei/adult și 930/copil. În prețul sejurului este inclusă o excursie cu barca pentru a admira apusul de soare pe lac, dar și transfer dus-întors cu barca de la Tulcea.

Ceva mai scump este pachetul pentru perioada Paștelui, mai exact între 3 și 6 mai. Pentru acest sejur vei plăti 1.750 lei/adult și 1.090 de copil, pachet în care este inclus transferul cu barca dus-întors de la Tulcea și o excursie cu barca pe lacurile și canalele deltei.

Dacă, însă, preferi Delta continentală, atunci varianta optimă ar fi să alegi Sulina ca destinație pentru vacanța de 1 Mai și de Paște. Am discutat cu proprietarii de pensiuni din zonă și spun că încă mai au camere libere, dar sunt convinși că se vor ocupa în totalitate.

Am întrebat și dacă turiștii se tem de faptul că frontul războiului din Ucraina e la doar câțiva kilometri de localitate, peste apă. Răspunsul franc al unuia dintre proprietarii de pensiuni ne-a luat prin surprindere.

“Eu îmi las copiii aici, în Sulina, plec pe unde am treabă, că sunt la Tulcea, că sunt la București, nu oi fi nebun să mi-i las de izbeliște. S-au speriat oamenii acum doi ani, și anul trecut am resimțit o oarecare reținere a turiștilor, însă faptul că ne sună constant pentru rezervări este semn că au încredere că nu este absolut niciun pericol. Noi avem pensiunea deschisă tot timpul anului, nu doar în sezon, și am avut mai mereu turiști”, a declarat Dragoș Ioniță, proprietarul pensiunii Perla Sulina.

Aici, un pachet de trei nopți de cazare în perioada Paștelui, cu masă și prânzul pascal cu bucatele tradiționale, pornește de la 800 de lei de persoană și ajunge până la 1.000 de lei, în funcție de serviciile conexe oferite: excursii, transfer Tulcea-Sulina și retur.

“Sulina cred că este o destinație turistică mai norocoasă. Îmbinăm și Deltă, și mare, avem și acest cimitir cosmopolit (Cimitirul piraților), dar avem și evenimente frumoase, Festivalul scrumbiei albastre, organizat anul acesta pe 28 aprilie, și Parastasul piraților nepomeniți, care va avea loc între 16 și 19 mai. În Deltă vin iubitorii de natură, care aleg să se plimbe pe canale. Poate cea mai îndrăgită excursie este la vărsarea Dunării în mare, pentru că este un spectacol. După 2850 de kilometri, Dunărea ajunge la capăt de drum și cei mai mulți iubitori de natură vin exact pentru această excursie, dar și pentru canale, pentru păsările care vin și se așează pe cuiburi, pentru gastronomie și pentru tradițiile locale, liniște și plimbare pe plaja cu cel mai fin nisip de pe întregul litoral românesc”, ne-a mărturisit Corina Davidov, unul dintre promotorii turismului în Delta Dunării.

Ce poți face de Paște în Delta Dunării

Excusiile se pot contracta la recepție și, cu siguranță, merită să te plimbi în tihnă pe canalele Dunării și să admiri natura cu tot ce are ea de oferit în acest loc mirific.

“Delta este unică și să nu uităm că este perla turismului românesc. Dintre toate obiectivele pe care le prezentăm, sunt câteva habitate reprezentative: insula păsărilor în Golful Musura, vărsarea Dunării în mare, orașul celor patru faruri, cum mai este intitulată Sulina. Fiecare are o istorie aparte și în toate aceste trasee ne interesează să atingem tot ce este important. Delta Dunării este a patra în lume ca biodiversitate. Pentru deltă este important să se vină fix în perioada potrivită. Delta este de obicei aglomerată vara, dar la noi începe sezonul din aprilie – mai, când vin oameni iubitori de natură și atunci pot să vadă tot ce înseamnă natura în liniște.

Au nevoie doar de bună dispoziție. În rest, ghizii își fac treaba și le povestesc atât partea științifică, cât și partea locală. Vorbim de tradiții, obiceiuri, se îmbină vizualul cu auditivul. Practic, vorbim despre excursii lente, iar acesta este lucrul cel mai important. Nu trebuie să fie un turism agresiv, de aceea le recomandăm celor care vor să viziteze cu adevărat delta să petreacă aici câteva zile. Într-una dintre locații, nu neapărat Sulina ca și destinație turistică, ci Delta în sine ca obiectiv turistic”, ne-a declarat un alt iubitor al Deltei, Ștefan Ivanov, care este președinte al Asociației Operatorilor Navelor de Agrement și Transport Rapid și administratorul Travel Delta Star.

Costurile unei excursii în Deltă, pe canale, diferă în funcție de categoria navelor, a ambarcațiunilor folosite. Prețul poate să plece de la 50 de lei o excursie, însă turiștii pot închiria yacht-uri, unde să aibă intimitate, confort, iar atunci prețurile cresc.

