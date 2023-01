5 obiective de neratat în Delta Dunării. Cum să îți planifici vacanța perfectă VIDEO

La început de an, cu toții ne stabilim obiective pentru următoarea perioadă. Este și momentul în care ne hotărâm încotro s-o apucăm în concediile din acest an, iar România are o mulțime de locuri frumoase de văzut.

Delta Dunării este, cu siguranță, în top, devenind în ultimele decenii o atracție atât pentru români, cât și pentru străini. Cei dintâi se limitează de multe ori la vacanțe ultra-scurte, ademeniți de firme de turism care le propun să vadă Delta într-o singură zi. În fuga unei bărci de viteză, în câteva ore petrecute pe canale, e greu să rămâi cu o impresie frumoasă despre aceste locuri. Ai nevoie de un pic de tihnă ca să simți Delta așa cum este ea. Trebuie să îți oferi răgazul de a o observa îndeaproape, în liniște, cu ochii, cu mintea, dar mai ales cu inima. Pentru că acolo îți vor rămâne aceste locuri, întipărite adânc, stârnindu-ți un dor imens atunci când nu vei mai fi trecut pe aici de ceva vreme.

Două vacanțe de câteva zile am petrecut în Delta Dunării anul trecut. Eu, care refuzam să mănânc pește de orice fel și care aveam oroare de țânțari. Însă Delta m-a convins să mă reîntorc și mi-am promis că o voi face de câte ori voi avea ocazia. Iar ocaziile ți le mai și creezi, așa că mi-am propus ca și anul acesta să ajung aici, într-unul dintre cele mai frumoase locuri din țara noastră.

Ce nu trebuie să ratezi sub niciun chip dacă vii în Deltă

Sunt multe de făcut și de văzut în Delta Dunării. În orice anotimp. Cine își imaginează că în Deltă se merge doar vara greșește. Aici e frumos și primăvara și chiar și iarna. Peisajele sunt superbe, iar liniștea pe care ți-o insuflă întinderea de apă e de neprețuit.

M-am gândit să fac un top 5 al locurilor pe care trebuie neapărat să le vezi în Delta Dunării. E greu să te limitezi la acest “cinci”, pentru că Delta este foarte ofertantă.

Pădurea Letea / Caraorman

La 300 de kilometri de București este un loc care seamănă mult cu deșerturile din Kenya sau Zanzibar, fără lei, elefanți sau rinoceri, dar cu nisip cât vezi cu ochii, cu vegetație răzleață și un soare năucitor vara. În inima Deltei Dunării vei întâlni Pădurea Letea și Pădurea Caraorman. Pe vremuri au fost una singură, dar lucrările la canalele de pe Dunăre le-au separat și fiecare s-a dezvoltat în felul ei.

Pădurea Letea e ceva mai cunoscută. O găsești la vreo 30 de kilometri de Sulina și ajungi ușor la ea cu barca sau chiar și cu maşina. De la intrarea pe arealul pădurii mai departe se merge cu căruța trasă de cai pe un traseu de 8 kilometri, apoi se face încă aproximativ un kilometru pe jos până la dunele de nisip alb și extrem de fin.

Una dintre atracțiile zonei o reprezintă caii sălbăticiți. Ei au fost abandonați de localnici în perioada comunistă și s-au înmulțit de-a lungul anilor. În prezent se estimează că există între 3.000 și 5.000 de cai în toată rezervația și aproape 2.000 de exemplare în zona Letea.

La Caraorman, în schimb, nu poți ajunge decât cu barca. Faci cam o oră de la Sulina până aici, dar cu siguranță experiența merită din plin. Locurile sunt mult mai sălbatice și cu mai puține restricții pentru turiști. Ai parte aici de una dintre cele mai interesante experiențe pentru că drumul până la pădure se face cu o mașină descoperită, iar călătoria prin sălbăticie, pe terenul acoperit de nisip, seamănă cu un adevărat safari.

În Pădurea Caraorman sunt 102 stejari care au peste 500 de ani vechime. Cel mai spectaculos este stejarul îngenuncheat. I se spune așa pentru că acum cine știe câtă vreme, două dintre ramurile sale s-au aplecat mai tare până la pământ și au prins rădăcini, astfel că acum arborele seamănă mai degrabă cu un om care stă în genunchi.

Sulina și plaja cu nisip fin

Sulina este cel mai estic oraș al Uniunii Europene, însă nu este legată direct de reţeaua de drumuri din România. Poți ajunge aici doar pe apă, fie pe Dunăre, fie pe Marea Neagră.

Sulina este probabil unul dintre cele mai liniștite orașe din câte am vizitat până acum. Chiar dacă are un port prin care trec zilnic zeci de nave pline cu marfă, în Sulina te vei putea bucura de o atmosferă foarte relaxată.

Nu trebuie să ratezi o vizită în celebrul cimitir cosmopolit unde și-au găsit odihna veșnică oameni din șase etnii. Trebuie să treci și pe la Farul Vechi, care adăpostește acum un muzeu, pe la clădirea care a fost sediu pentru Comisia Europeană a Dunării, începând cu 1856, dar și pe la expoziția Sulina veche, organizată de către un localnic în gospodăria sa. Un alt loc deosebit, unde vei afla o mulțime de lucruri interesante despre Delta Dunării este Centrul de Vizitare al ARBDD.

La doi pași de cochetul orășel se află plaja cu cel mai fin nisip din Europa. Se spune despre nisipul de pe plaja din Sulina că e bun de clepsidră, așa e de curat și de mărunt. Plaja este indicată familiilor cu copii mici, întrucât mergi 100 de metri și apa nu trece de un metru și jumătate.

Pentru că face parte din Rezervația Biosfera Deltei Dunării, pe plaja din Sulina nu se poate construi fără noimă. Așa că sunt doar câteva beach-baruri și o zonă unde poți închiria șezlonguri. În rest, cu cât te îndepărtezi de micro-centrul acesta, vei putea să îți întinzi prosopul pe nisip fără să pretindă nimeni un leu de la tine și fără să te înghesui printre alte sute de oameni care fac plajă. Nu răsună muzica, nu sunt dușuri pe plajă și e drept că nu vei găsi toalete decât la barurile de care am amintit. Însă pentru necesități stringente sunt suficiente și acelea, fiindcă plaja nu este deloc aglomerată.

Gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră și Insula K

Și dacă ai ajuns la Sulina, e și păcat să nu profiți de o excursie până la gura de vărsare a Dunării în mare. Excursia cu o ambarcațiune rapidă durează în jur de 3 ore, însă vei bifa câteva obiective cu adevărat spectaculoase.

Pe imaginile filmate din aer se poate vedea cum apa dulce a fluviului se întrepătrunde cu apa sărată a Mării Negre. Priveliștea este spectaculoasă și de la nivelul apei. Din cauza debitului mare de apă pe care Dunărea o varsă în Marea Neagră, sunt șanse să simți niște zgâlțâituri zdravene provocate de valuri, amplificate și de curenții mult mai mari de aer.

Traseul cel mai des ales de turiști este Sulina – Farul vechi – Farul nou – Gura de vărsare a Dunării în Marea Neagră – Insula K (Insula cu păsări) – Golful Musura. Așadar, o mulțime de locuri unde, pe parcursul călătoriei pe apă, ai posibilitatea să surprinzi imagini impresionante.

Insula K este, de fapt, o limbă de pământ cu lungimea de aproximativ şapte kilometri, împărţită de România şi Ucraina. Practic, între graniţele ţării noastre se regăsesc 2,5 kilometri. Este locul unde își găsesc adăpostul zeci de mii de pelicani, cormorani, pescăruși, egrete sau stârci cenușii care pot fi observate de la distanță, cu ochiul liber sau cu binoclul, întrucât turiștii nu au voie să se apropie prea tare de insulă tocmai pentru a nu strica habitatul acestor viețuitoare.

În Golful Musura, la ieşirea în Marea Neagră, aproape de Insula K se iveşte din apă silueta fantomatică a navei eșuate “Turgut S”, aflată sub pavilion georgian, care a rămas ancorată într-o limbă de pământ, în 2009.

Apusul de soare este absolut spectaculos atunci când este urmărit de pe mare. Liniștea întinsului de apă, spartă din când în când doar de clipocitul peștilor sau de fâlfâitul aripilor unui pelican este de neegalat.

Satele lipovenești

Ai auzit cu siguranță de albastrul de Dobrogea, specific acestei zone. Nuanța cerului limpede se regăseste atât pe exteriorul caselor, cât și în portul tradițional de aici. Unele case vechi din satele tulcene sunt cumpărate de tineri din alte judeţe care le restaurează şi le introduc în circuitul turistic.

Și nu puțini sunt turiștii care aleg an de an să se cazeze în căsuțe din lemn care păstrează specificul local și care, deși par modeste, oferă tot confortul de care ai putea avea nevoie.

Cu siguranță ai auzit și de rușii lipoveni. Formează o comunitate bine închegată și au reușit să conserve foarte bine tradițiile de secole. Sarichioi, Slava Rusă, Carcaliu și Jurilovca sunt doar câteva dintre satele unde se păstrează bine tradițiile lipovenești.

Și așa cum turiștii care ajung în Maramureș se îmbracă musai cu straiele populare din zonă, și la rușii lipoveni dacă ajungi îți vei dori să te fotografiezi purtând vestimentația lor tradițională. Rușii lipoveni poartă pantaloni largi și o cămașă fără guler legată la mijloc cu o cingătoare din lână colorată, având ciucuri la capete. Femeile poartă fustă colorată lungă până la glezne, cămașa legată cu șnur, iar pe cap poartă un batic mare, foarte colorat.

Gastronomia locală

Am trecut gastronomia Deltei la obiective de neratat pentru că aici preparatele pe care le vei consuma, de la micul dejun până la cină, nu vor fi doar pentru supraviețuire. Sunt o artă în sine

Dincolo de toate amintirile cu care vei rămâne după o vacanță în Delta Dunării, cu siguranță că ceea ce îți va rămâne cel mai viu în memorie vor fi mesele îmbelșugate cu care vei fi fost omenit. Ți-o spune cineva care nu mâncase pește zeci de ani și a trebuit să ajungă în Deltă ca să îi dea de gust.

Nu mi-am imaginat vreodată că există ciorbă cu perișoare din pește sau sărmăluțe din pește, nici că storceagul nu doar că e comestibil, dar este absolut senzațional. Am mâncat icre de toate felurile, fructe de mare, pește la grătar sau la tavă, saramură de pește sau știucă umplută.

Sunt multe localuri unde se mănâncă bine în Deltă, inclusiv la puncte de gastronomie locală deschise în sate. Și garantat merită să savurezi fiecare preparat în parte. Evident, alături de geniala țuică de pere din zonă.

Profită de ofertele early booking și oferă-ți o vacanță de neuitat în Delta Dunării.