Situația dramatică a primei sportive din România calificate la JO 2024: ”Când ne atacă, fugim de acasă în satul vecin”

CSA Steaua a prezentat, vineri, pe site-ul oficial, detalii din viaţa “de film” a atletei Delvine Meringor, povestite chiar de ea şi de antrenorul său, Valentin Anghel.

Delvine Meringor a alergat recent maratonul de la Barcelona, iar timpul său este al doilea cel mai bun din istorie pentru țara noastră: 2 ore 20 de minute 48 de secunde, performanță cu care a devenit prima sportivă din România calificată la JO 2024.

E mică, are abia 1,60 metri şi 45 de kilograme. E profilul de maratonist, slab, care nu trebuie să care multe kilograme. Cum a început însă să alerge? ”Din primele zile de şcoală am început să alerg. Casa mea era la peste 5 kilometri, aşa că alergam de acasă la şcoală şi înapoi. Era ca un fel de antrenament. Aproape 10 ani am făcut acest traseu. Plus că mă mai trimitea mama şi la magazinul din satul nostru, alţi kilometri”, povesteşte Delvine.

Locuieşte la Kaptagat, un oraş în nordul Kenyei, la graniţa cu Uganda. Casa ei e la altitudine, la 2.400 de metri, dar când se antrenează urcă la 3.000 de metri, în Kipchoge Village. Acasă şi-a lăsat toată familia, are o fiică şi un soţ. ”Am o fiică de 6 ani, pe care o cheamă Shelly, după Shelly-Ann Fraser-Pryce (n.r. campioană olimpică, sprinteră din Jamaica). Soţul meu o admiră foarte mult şi după ea i-am pus numele. A făcut şi el atletism acum mult timp, era sparing partener”, deapănă şirul poveştii Delvine, cea care îşi mai doreşte şi alţi copii după ce va încheia cu cariera de atletă. ”Vreau trei-patru, nu mai mulţi”.

Ads

Delvine aleargă pentru familia ei, pentru fetiţa ei. Vrea să-i asigure o viaţă mai bună. ”Mi-aş aduce fetiţa şi soţul în România, pentru că părinţii mei nu vor să vină. În Kenya viaţa este nesigură. Sunt multe atacuri din partea triburilor rivale”. Apoi dă şi amănunte. ”Noi facem parte din tribul Pogot. Tribul nostru rival este Turkana. Când ne atacă, fugim de acasă în satul vecin şi ne întoarcem a doua zi. Femeile şi copiii fug, bărbaţii rămân să lupte! De obicei suntem atacaţi noaptea, ziua e linişte. Din tribul meu mai fac parte şi alţi alergători kenyeni cunoscuţi”, explică maratonista de la Steaua care adaugă şi că urăşte aceste momente de groză. ”Am început să fac atacuri de panică de la astfel de evenimente”.

Ads