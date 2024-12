Modul în care mergem poate dezvălui riscul de demență. O nouă abordare inovatoare în diagnosticare a fost descoperită

Specialiștii în neurologie atrag atenția asupra unui aspect aparent banal, dar cu implicații majore: stilul de mers al unei persoane poate indica riscuri semnificative de demență sau alte tulburări cognitive. Cercetările recente arată că variațiile în ritmul pașilor, lungimea acestora sau lipsa balansului brațelor ar putea fi semnale timpurii ale unor probleme neurologice, precum boala Alzheimer sau demența cu corpi Lewy.

Schimbările subtile ale mersului, primele semne de alarmă

Un studiu publicat în Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association a evidențiat că persoanele afectate de demență cu corpi Lewy prezintă adesea variații în lungimea și ritmul pașilor. Aceste modificări sunt mai frecvente decât în cazul Alzheimer și pot ajuta la identificarea precisă a tipului de demență în aproximativ 60% din cazuri, scrie Adevărul.

Neurologul Maciel Pontes subliniază că ritmul lent, pașii scurți sau dificultatea de a menține echilibrul în timpul mersului sunt deseori observate înaintea apariției altor simptome cognitive evidente. „Aceste schimbări reflectă perturbări în comunicarea dintre creier și sistemul motor,” a explicat Pontes.

Modificările în stilul de mers nu doar că oferă indicii despre starea de sănătate fizică, dar pot deveni un instrument esențial în diagnosticarea timpurie a demenței. De exemplu, afecțiuni precum hidrocefalia cu presiune normală pot fi tratate eficient dacă sunt identificate în stadii incipiente. De asemenea, sindromul de risc motor cognitiv, caracterizat prin pierderi de memorie și ritm lent al mersului, indică un risc crescut de demență.

Ads

Neurologul Renato Campos a subliniat că aceste descoperiri deschid noi direcții pentru intervențiile preventive, oferind pacienților șansa de a beneficia de tratamente mai eficiente și de o calitate a vieții mai bună.

Principalele simptome asociate demenței

Demența este o afecțiune complexă, cu manifestări diverse, care includ:

Pierderea memoriei – dificultăți în a-ți aminti informații recente sau evenimente.

Probleme motorii – pași nesiguri, ritm lent și dificultăți de echilibru.

Schimbări comportamentale – depresie, iritabilitate sau suspiciune.

Dificultăți de comunicare – probleme în găsirea cuvintelor potrivite sau urmărirea conversațiilor.

Aceste simptome, deși variate, sunt adesea semnale timpurii care pot influența semnificativ viața de zi cu zi. Este esențial ca persoanele care observă astfel de semne să solicite ajutor medical pentru un diagnostic corect.

În România, se estimează că peste 500.000 de persoane suferă de diverse forme de demență, dintre care între 250.000 și 300.000 sunt diagnosticate cu Alzheimer. Totuși, lipsa unei strategii naționale pentru gestionarea demenței complică accesul la sprijin pentru pacienți și familiile acestora.

Ads