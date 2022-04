Demi Moore, îndrăgostită din nou: fosta soție a lui Bruce Willis și Ashton Kutcher are un iubit faimos

Demi Moore (59 de ani) a ieșit imediat cu un mesaj de susținere pentru Bruce Willis, după anunțul legat de boala actorului american.

Demi Moore și Bruce Willis au fost căsătoriți între 1987 și 1998 și au trei fete împreună. Chiar și după despărțire au rămas în relații excelente, iar Demi a postat pe twitter o poză cu fostul ei soț chiar pe 20 martie, la o zi după aniversarea lui Bruce.

Însă Demi Moore (care a mai fost măritată și cu Ashton Kutcher) trăiește acum o altă poveste de dragoste. Ea este într-o relație cu un renumit chef elvețian, proprietar de restaurante în New York, scrie Daily Mail.

Daniel Humm are un restaurant de trei stele Michelin în Manhattan, restaurant specializat pe meniuri raw-vegan, dietă pe care a adoptat-o și Demi Moore. Humm este cu 13 ani mai tânăr ca Demi Moore.

Demi Moore secretly dating acclaimed chef Daniel Humm as she supports her ex-husband Bruce Willis through health struggles https://t.co/ul3UKSiIzX