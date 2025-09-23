Drulă îi cere lui Bolojan să reziste presiunilor din coaliție și să nu demisioneze. "Eu îl încurajez să le dea cu sec"

Deputatul USR Cătălin Drulă i-a cerut lui Ilie Bolojan să reziste presiunilor din coaliția de guvernare și să nu demisioneze. El a criticat atitudinea social-democraților față de premier și a avertizat că, pentru a depăși criza economică moștenită, România are nevoie de stabilitate.

"N-am văzut să fi fost înghesuială la funcția de premier în luna iunie. Adică nu era coada acolo și domnul Bolojan i-a dat pe unii la o parte și s-a băgat în față să ia rolul ăsta. Pentru că toți știau ce nenorocire au lăsat în urmă", a spus Drulă la Europa FM, scoțând în evidență că toți știau gravitatea situației în care au intrat, a scris Mediafax.

Drulă l-a îndemnat pe premier să reziste la toate presiunile din Coaliție și din afara ei.

„Eu îl încurajez pe domnul Bolojan să le dea cu sec. Adică, față de acest bluff, de această cacealma, să rămână cu capul sus.”

Deputatul USR a subliniat că prim-ministrul țării nu trebuie să demisioneze pentru că are toate atribuțiile legale.

„Premierul are atributul… Să facă ce vrea, ce simte. Așa scrie în legea organizării guvernului. Că guvernul se conduce prin consens și atunci când nu există consens, premierul sparge acel consens.”

Ads

Critici de la Bruxelles pentru Bolojan

Mihai Tudose a făcut o serie de declarații, marți, 23 septembrie, de la Bruxelles, despre amenințarea premierului Ilie Bolojan cu demisia. Tudose susține că înlocuirea lui Bolojan ar putea fi făcută în 24 de ore fără ca guvernarea să aibă de suferit.

"Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliție, cu PNL-ul, cu USR-ul, UDMR-ul și cu minoritățile. Dacă domnul Bolojan își duce la capăt amenințarea sau promisiunea - că înțeleg că și luni a zis că el demisionează...

Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să țină cont de niște realități, de niște modele economice și de niște efecte ușor de preconizat ale unor măsuri haotice pe care le ia", a spus Tudose la Bruxelles, într-un briefing cu jurnaliști români.

Ads

"Dacă domnia sa consideră că vrea să plece, PNL-ul, conform protocolului, trebuie să desemneze alt prim-ministru (...). Acest lucru se rezolvă în 24 de ore.

Dimineața și-a dat demisia (Bolojan), la prânz avem un alt prim-ministru. După-amiază sunt audierile (în Parlament), seara se depune jurământul (la Cotroceni), a doua zi avem o altă Românie", a explicat Tudose, care este și președintele Consiliului Național al PSD.

"Demisia este un act unilateral: luăm act, a plecat, nu trebuie să-i aprobăm demisia", a subliniat el.

Ads