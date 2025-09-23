Drulă îi cere lui Bolojan să reziste presiunilor din coaliție și să nu demisioneze. "Eu îl încurajez să le dea cu sec"

Autor: Adrian Zia
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 20:40
214 citiri
Drulă îi cere lui Bolojan să reziste presiunilor din coaliție și să nu demisioneze. "Eu îl încurajez să le dea cu sec"
Cătălin Drulă FOTO Facebook/Cătălin Drulă

Deputatul USR Cătălin Drulă i-a cerut lui Ilie Bolojan să reziste presiunilor din coaliția de guvernare și să nu demisioneze. El a criticat atitudinea social-democraților față de premier și a avertizat că, pentru a depăși criza economică moștenită, România are nevoie de stabilitate.

"N-am văzut să fi fost înghesuială la funcția de premier în luna iunie. Adică nu era coada acolo și domnul Bolojan i-a dat pe unii la o parte și s-a băgat în față să ia rolul ăsta. Pentru că toți știau ce nenorocire au lăsat în urmă", a spus Drulă la Europa FM, scoțând în evidență că toți știau gravitatea situației în care au intrat, a scris Mediafax.

Drulă l-a îndemnat pe premier să reziste la toate presiunile din Coaliție și din afara ei.

„Eu îl încurajez pe domnul Bolojan să le dea cu sec. Adică, față de acest bluff, de această cacealma, să rămână cu capul sus.”

Deputatul USR a subliniat că prim-ministrul țării nu trebuie să demisioneze pentru că are toate atribuțiile legale.

„Premierul are atributul… Să facă ce vrea, ce simte. Așa scrie în legea organizării guvernului. Că guvernul se conduce prin consens și atunci când nu există consens, premierul sparge acel consens.”

Critici de la Bruxelles pentru Bolojan

Mihai Tudose a făcut o serie de declarații, marți, 23 septembrie, de la Bruxelles, despre amenințarea premierului Ilie Bolojan cu demisia. Tudose susține că înlocuirea lui Bolojan ar putea fi făcută în 24 de ore fără ca guvernarea să aibă de suferit.

"Noi nu ne-am dus la starea civilă cu Bolojan de mână. Noi avem un protocol semnat cu celelalte partide din coaliție, cu PNL-ul, cu USR-ul, UDMR-ul și cu minoritățile. Dacă domnul Bolojan își duce la capăt amenințarea sau promisiunea - că înțeleg că și luni a zis că el demisionează...

Noi nu i-am cerut demisia, îi cerem să țină cont de niște realități, de niște modele economice și de niște efecte ușor de preconizat ale unor măsuri haotice pe care le ia", a spus Tudose la Bruxelles, într-un briefing cu jurnaliști români.

"Dacă domnia sa consideră că vrea să plece, PNL-ul, conform protocolului, trebuie să desemneze alt prim-ministru (...). Acest lucru se rezolvă în 24 de ore.

Dimineața și-a dat demisia (Bolojan), la prânz avem un alt prim-ministru. După-amiază sunt audierile (în Parlament), seara se depune jurământul (la Cotroceni), a doua zi avem o altă Românie", a explicat Tudose, care este și președintele Consiliului Național al PSD.

"Demisia este un act unilateral: luăm act, a plecat, nu trebuie să-i aprobăm demisia", a subliniat el.

Planuri pentru un guvern post-Bolojan la Cotroceni. Am putea avea premier social-democrat înainte de rotativă: „Din nefericire, nimic nu se poate fără PSD”
Planuri pentru un guvern post-Bolojan la Cotroceni. Am putea avea premier social-democrat înainte de rotativă: „Din nefericire, nimic nu se poate fără PSD”
Culisele puterii abundă de noi scenarii de când tensiunile sunt tot mai puternice în coaliție. Potrivit unor surse politice, președintele Nicușor Dan ar face planuri pentru un guvern...
Nicușor Dan anunță că a mediat dialogul între șefii de partide și că actuala Coaliție rămâne "în formula actuală". Ce mesaj le transmite românilor nemulțumiți
Nicușor Dan anunță că a mediat dialogul între șefii de partide și că actuala Coaliție rămâne "în formula actuală". Ce mesaj le transmite românilor nemulțumiți
Președintele Nicușor Dan anunță că a mediat dialogul între liderii partidelor din coaliția de guvernare, în întâlnirea din data de 23 septembrie 2025 de la Palatul Cotroceni, și că,...
#demisie bolojan, #Drula, #incurajare, #coalitie de guvernare, #presiuni PSD , #Stiri Catalin Drula
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Ziua in care unei tari NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a dobori un avion rusesc Su-24
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi inainte sa se intoarca in Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Drulă îi cere lui Bolojan să reziste presiunilor din coaliție și să nu demisioneze. "Eu îl încurajez să le dea cu sec"
  2. Vești proaste pentru Șoșoacă. Parlamentul European va aproba cererea de ridicare a imunității, e sigur Cristian Preda. "Sper ca procesul să nu o transforme în victimă"
  3. Grindeanu și-a anunțat victoria pe rețelele de socializare și i-a atacat pe cei care s-au opus propunerilor PSD. "Mă întreb dacă dorm bine"
  4. Planuri pentru un guvern post-Bolojan la Cotroceni. Am putea avea premier social-democrat înainte de rotativă: „Din nefericire, nimic nu se poate fără PSD”
  5. Deficitul real al României este 10% din PIB, anunță Ciprian Ciucu. "Ar fi un semnal foarte prost să amâne CCR decizia de mâine, sau să anuleze măsurile de echilibrare"
  6. Rareș Bogdan, furibund la adresa PSD. "Au comportament schizoid. Dimineața sunt la guvernare, seara ies pe TV și atacă măsurile pe care le adoptă împreună cu cei din Coaliție"
  7. Nicușor Dan anunță că a mediat dialogul între șefii de partide și că actuala Coaliție rămâne "în formula actuală". Ce mesaj le transmite românilor nemulțumiți
  8. Guvernul Bolojan: Și blocaj, și cu demisia pe masă
  9. Reacție violentă a Dianei Șoșoacă după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității sale. "De abia aștept să dau foc la pușcărie și la casa de nebuni" VIDEO
  10. Reacție dură la anunțul că Diana Șoșoacă și-ar putea pierde imunitatea: ”Faptele sunt din 2021 și se prescriu în 2026. Ce ați făcut până acum?”

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...