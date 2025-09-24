Grindeanu, despre "joaca" de-a demisia a premierului: "Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată. Oamenii așteaptă de la noi soluții"

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, 24 septembrie, că nu există nicio criză în coaliția de guvernare, ci sunt discuții, unele în consens, altele în contradictoriu, dar așa se întâmplă oriunde.

El a spus că, aproape întotdeauna, se ajunge la înțelegeri, "dincolo de breaking news-uri, moțiuni simple și titluri care fac deliciul, dar nu le fac viața mai bună telespectatorilor".

"Noi nu am intrat în coaliție să producem instabilitate, să schimbăm guverne după trei luni și să schimbăm prim-ministrul. S-au întâmplat două lucruri bune la propunerea PSD – s-a acceptat plafonarea adaosului la alimentele de bază, un lucru bun, și al doilea, o victorie astăzi care nu e a PSD, eu cred că e a românilor – noi astăzi am reușit, cerând direct prim-ministrului să se implice pe subiectul hidrocentralelor, două lucruri: unu, ca până la sfârșitul săptămânii să fie semnată autorizația de mediu pentru centrala de la Pașcani, și doi, pentru următoarele să fie o OUG care să le plaseze la obiective de interes național, care să le scutească.

Când ai o hidrocentrală ca cea de la Răstolnița, care poate să producă energie ieftină și la care e oprită construcția pentru că, nu glumesc, e un culoar pentru popândăi, sigur că lucrurile astea creează frustrări. Înainte de ședința de grup, m-a sunat și m-a asigurat că cele două lucruri vor fi făcute. De ce e important? Asta va duce la o energie mai ieftină, lucrurile care contează pentru români, dincolo de breaking news-uri, moțiuni simple și titluri care fac deliciul, dar nu le fac viața mai bună telespectatorilor", a spus liderul interimar al PSD.

Grindeanu a comentat și amenințările cu demisia ale prim-ministrului Ilie Bolojan.

"Eu nu cred că această abordare ultimativă, „ne dăm demisiile”, e un lucru pe care trebuie să-l repetăm, și pare că prim-ministrul a înțeles asta. Am văzut că azi și-a nuanțat poziția. Știți de ce? Pentru că oamenii așteaptă de la noi soluții și responsabilitate. Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată.

Nu e o tactică care să ne impresioneze și nu asta așteaptă românii. Când ignori soluții și vin din partea unui partid care are așa pondere mare cum are PSD atât pe plan local, cât și pe plan național, păi nu trebuie să te aștepți să ai un drum lin. Noi venim cu soluții constructive, le dezbatem și îmbunătățim și asta e calea de urmat. Trebuie să ne anime dialogul și asta sper să înțelegem cu toții", a conchis liderul PSD, care a recunoscut că premierul Bolojan a vorbit despre demisie în Coaliție: "A fost așa o discuție, dar pare că a trecut".

