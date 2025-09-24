Grindeanu, despre "joaca" de-a demisia a premierului: "Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată. Oamenii așteaptă de la noi soluții"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 21:44
130 citiri
Grindeanu, despre "joaca" de-a demisia a premierului: "Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată. Oamenii așteaptă de la noi soluții"
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD - FOTO: Hepta

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seară, 24 septembrie, că nu există nicio criză în coaliția de guvernare, ci sunt discuții, unele în consens, altele în contradictoriu, dar așa se întâmplă oriunde.

El a spus că, aproape întotdeauna, se ajunge la înțelegeri, "dincolo de breaking news-uri, moțiuni simple și titluri care fac deliciul, dar nu le fac viața mai bună telespectatorilor".

"Noi nu am intrat în coaliție să producem instabilitate, să schimbăm guverne după trei luni și să schimbăm prim-ministrul. S-au întâmplat două lucruri bune la propunerea PSD – s-a acceptat plafonarea adaosului la alimentele de bază, un lucru bun, și al doilea, o victorie astăzi care nu e a PSD, eu cred că e a românilor – noi astăzi am reușit, cerând direct prim-ministrului să se implice pe subiectul hidrocentralelor, două lucruri: unu, ca până la sfârșitul săptămânii să fie semnată autorizația de mediu pentru centrala de la Pașcani, și doi, pentru următoarele să fie o OUG care să le plaseze la obiective de interes național, care să le scutească.

Când ai o hidrocentrală ca cea de la Răstolnița, care poate să producă energie ieftină și la care e oprită construcția pentru că, nu glumesc, e un culoar pentru popândăi, sigur că lucrurile astea creează frustrări. Înainte de ședința de grup, m-a sunat și m-a asigurat că cele două lucruri vor fi făcute. De ce e important? Asta va duce la o energie mai ieftină, lucrurile care contează pentru români, dincolo de breaking news-uri, moțiuni simple și titluri care fac deliciul, dar nu le fac viața mai bună telespectatorilor", a spus liderul interimar al PSD.

Grindeanu a comentat și amenințările cu demisia ale prim-ministrului Ilie Bolojan.

"Eu nu cred că această abordare ultimativă, „ne dăm demisiile”, e un lucru pe care trebuie să-l repetăm, și pare că prim-ministrul a înțeles asta. Am văzut că azi și-a nuanțat poziția. Știți de ce? Pentru că oamenii așteaptă de la noi soluții și responsabilitate. Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată.

Nu e o tactică care să ne impresioneze și nu asta așteaptă românii. Când ignori soluții și vin din partea unui partid care are așa pondere mare cum are PSD atât pe plan local, cât și pe plan național, păi nu trebuie să te aștepți să ai un drum lin. Noi venim cu soluții constructive, le dezbatem și îmbunătățim și asta e calea de urmat. Trebuie să ne anime dialogul și asta sper să înțelegem cu toții", a conchis liderul PSD, care a recunoscut că premierul Bolojan a vorbit despre demisie în Coaliție: "A fost așa o discuție, dar pare că a trecut".

Sorin Grindeanu despre prinderea lui Horațiu Potra: "Se va merge în instanță și acolo vom vedea cu toții adevărul"
Sorin Grindeanu despre prinderea lui Horațiu Potra: "Se va merge în instanță și acolo vom vedea cu toții adevărul"
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a comentat miercuri seară, 24 septembrie, prinderea mercenarului Horațiu Potra în Dubai. Grindeanu a ținut să felicite MAI și Ministerul...
PSD și „liniile roșii”. Șansele ca Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului la presiunea PSD: „Joacă această carte. Și ei, și extremiștii”
PSD și „liniile roșii”. Șansele ca Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului la presiunea PSD: „Joacă această carte. Și ei, și extremiștii”
Coaliția de guvernare traversează una dintre cele mai tensionate perioade de la preluarea puterii (23 iunie 2025), iar conflictele par să fie mai complexe decât o simplă dispută punctuală...
#demisie bolojan, #Sorin Grindeanu PSD, #umflat muschi, #ultimatum , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
a1.ro
Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Cine a intrat in lupta pentru ultima sansa si cum au reactionat cei din echipa votata
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Grindeanu, despre "joaca" de-a demisia a premierului: "Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată. Oamenii așteaptă de la noi soluții"
  2. Ce măsuri va cuprinde pachetul trei de reformă pregătit de Guvern. Anunțul făcut de premierul Ilie Bolojan
  3. Bolojan l-a luat la rost pe Pîslaru pentru mitingul angajaților săi: "Să fie un minister întreg în fața Guvernului și să fie și plătit o zi întreagă, nu mi se pare în regulă"
  4. Ilie Bolojan anunță ce se întâmplă cu postul de vicepremier lăsat liber de Dragoș Anastasiu. Noi detalii despre reforma administrației VIDEO
  5. Premierul Bolojan despre reținerea lui Horațiu Potra: „Justiția să-și facă datoria” VIDEO
  6. Ilie Bolojan, despre prelungirea plafonării la alimente: „Deciziile nu trebuie luate populist. Am fost portretizat ca un om inflexibil” VIDEO
  7. Reforma care zguduie primăriile. Bolojan nu renunță: „Reducerea cheltuielilor este vitală pentru o administrație mai eficientă și pentru a corecta nedreptățile” - VIDEO
  8. Ilie Bolojan vorbește deschis despre subiectul demisiei sale: „Dacă voi lua o decizie în acest sens, vă voi anunța” VIDEO
  9. Ilie Bolojan anunță ce a rezolvat la Bruxelles: „Am convenit un deficit de 8,4% din PIB” - Efectele pachetelor de reformă - VIDEO
  10. Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, și-a numit nașa de cununie manager la Spitalul Județean: „M-am rugat efectiv de ea să preia funcția”

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de