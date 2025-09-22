Ziare.com Fara Filtru: Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Reformele nu sunt ale lui Bolojan, ci ale coaliției, iar în interiorul PNL nu se discută demisia lui Bolojan, subliniază un deputat, șef de filială PNL

Autor: Mihai Diac
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 19:19
Premierul Ilie Bolojan - FOTO Hepta

Deputatul PNL Ciprian Dobre, preşedinte al PNL Mureş, a declarat luni, 22 septembrie, în contextul deciziei aşteptate la CCR pe reforma pensiilor magistraţilor, că reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan, ci sunt ale actualei coaliţii de guvernare.

Ciprian Dobre a dat asigurări că în PNL nu există subiectul demisiei lui Ilie Bolojan. ”Noi încercăm să facem reformă şi nu să ne schimbăm prim-ministrul”, a adăugat Dobre.

”Reformele nu sunt ale premierului Ilie Bolojan, reformele sunt ale acestei coaliţii de guvernare, ori, dacă aceste reforme asumate, în scris, de către toate părţile coaliţiei, nu au loc datorită unei decizii a Curţii Constituţionale, noi trebuie să muncim mai departe ca să facem aceste reforme”, a declarat deputatul PNL, în emisiunea România Politică de la Prima News, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze din funcţie, dacă CCR respinge proiectul de lege al Guvernului privind reforma pensiilor magistraţilor.

Potrivit lui Ciprian Dobre, premierul nu ar trebui să-şi dea demisia.

”Demisia este un act unilateral, personal, de asemenea irevocabil. (..) Nu pot să spun ce va face premierul”, a arătat Dobre, precizând că, în privinţa unei chestiuni ce ţine de constituţionalitate, nu intervine niciodată răspunderea politică a guvernului.

”Eu cred că nu ar trebui să-şi dea demisia şi cred că este unul dintre cei mai buni prim-miniştri pe care noi i-am avut şi care încearcă din răsputeri să mişte toate partidele, pentru a face reforma în această ţară”, a subliniat deputatul PNL.

”În PNL nu există acest subiect, pe de o parte, iar pe de altă parte, noi încercăm să facem reformă şi nu să ne schimbăm prim-ministrul”, a completat el.

