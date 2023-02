USR, atac dur la PNL după demisia lui Ciprian Ciucu: ”A primit directivă să schimbe macazul şi să se ia în braţe cu PSD la Bucureşti”

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a declarat marţi, 28 februarie, că Uniunea Salvaţi România vrea să împiedice alegerea Gabrielei Firea pentru un nou de primar general şi a liderului PSD, Marcel Ciolacu, pentru funcţia de preşedinte al României.

”Obiectivul nostru este să nu lăsăm Bucureştiul pe mâna Gabrielei Firea, să avem o opţiune solidă pentru Bucureşti, care să continue această muncă, iar pentru preşedinţia României - să stricăm aceste planuri în care domnul Ciolacu se visează preşedintele României şi visează că o să repete acea schemă Iliescu - Vadim din 2000”, a precizat el, la TVR Info.

Liderul USR a făcut referire şi la demisia lui Ciprian Ciucu din funcţia de preşedinte al PNL Bucureşti şi a pus acest lucru pe seama faptului că liberalii şi social-democraţii ar dori să colaboreze în Capitală.

”Eu văd că sunt din ce în ce mai împreună (PSD şi PNL). Am văzut astăzi şi o ştire la Bucureşti, preşedintele PNL Bucureşti şi-a dat demisia. (...) PNL şi USR au format alianţă pentru a-l susţine pe Nicuşor Dan. Noi ne respectăm acest cuvânt şi acest mandat anti-Gabriela Firea pe care l-am cerut bucureştenilor, pentru un alt fel de a conduce Bucureştiul. Acum se pare că la PNL a venit directivă de sus să se schimbe macazul şi să se ia în braţe cu PSD, la Bucureşti. Presupun că în contextul acesta este şi demisia preşedintelui PNL Bucureşti, Ciprian Ciucu, care a fost un om OK, poate am mai avut discuţii sau diferenţe dar a ţinut această alianţă şi coaliţie de dreapta anti-PSD în Bucureşti, pe care am promis-o bucureştenilor. Cei care vor schimba acest macaz, domnul Burduja şi alţii din PNL, vor plăti nota de plată”, a afirmat Cătălin Drulă.

El a reiterat că USR îşi doreşte să formeze, după alegerile din 2024, un guvern ”din poziţia de prim partid”, pentru ”a securiza” funcţia de premier.

”De ce? Nu ca pe un cadou pentru USR, ci pentru că am văzut, fiind într-un guvern, cât de important e premierul. Şi eu am avut mult de suferit din motivul acesta când am fost la Ministerul Transporturilor, pentru că premierul, de fapt, are viziunea şi capacitatea de a ţine pe o linie ţara şi de a lua nişte decizii”, a spus el.

Drulă s-a declarat împotriva comasării alegerilor în 2024, menţionând că ar fi neconstituţional, dar şi o ”metodă tactică” prin care partidele de la guvernare, în special PNL, ar dori să ”scape de nota de plată” a guvernării.

”Este o preocupare pentru noi să strângem cât mai multe forţe care îşi doresc să construiască o alternativă de centru-dreapta la acest bloc mare - îi spun blocul PSD, pentru că e PSD pe roşu şi PSD pe galben. PNL-ul e acum practic dizolvat în acest mare bloc PSD”, a susţinut el.

Despre demisia lui Ciprian Ciucu a vorbit și fostul premier Ludovic Orban, spunând că ”PNL s-a predat și la București.”

