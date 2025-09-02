Zi decisivă pentru Coaliția de guvernare: Momentele care vor decide soarta lui Ilie Bolojan în funcția de premier

Premierul Ilie Bolojan va avea, marți, de la ora 10:00, o conferință de presă pe tema angajării răspunderii și reformei în administrația locală. Aceasta are loc în contextul zvonurilor conform cărora premierul a amenințat cu demisia dacă reformele nu sunt adoptate așa cum dorește.

"De marți să vă căutați alt premier", le-ar fi spus premierul Bolojan liderilor din coaliția de guvernare, nemulțumit de faptul că partidele nu susțin integral proiectele sale de reformă.

Principalul nod al discordiei din coaliție ține de reducerea posturilor din administrația locală.

Bolojan s-ar fi declarat nemulțumit de faptul că, în proiectul inițial, concedierile din administrația locală ar fi fost mai multe „de formă” și a cerut o reducere reală a numărului de angajați din primării.

Propunerile concrete ale premierului care ar fi implicat tăierea a 70.000 de posturi din primării și consilii județene, în vreme ce PSD ar fi vrut tăierea a numai aproximativ 40.000 din posturi.

După avertismentele repetate ale premierului legate de posibila demisie, PSD a declarat la rândul său faptul că ia în serios ieșirea de la guvernare, o măsură care, spun multiple surse, ar fi doar o chestiune de timp.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a replicat, luni, în fața jurnaliștilor, că orice asemenea reformă nu se poate face în grabă.

Discuții la Cotroceni

Un alt moment-cheie al zilei este întâlnirea dintre președintele Nicușor Dan și liderii PNL, PSD, USR și UDMR.

Șeful statului i-a convocat la Cotroceni pe liderii partidelor din coaliția de guvernare, la ora 12:00, pentru discuții privind reformele, în special cea din administrația publică, care a iscat tensiuni în coaliție.

Reformele asumate pe bucăți

Guvernul Bolojan și-a asumat în cele din urmă răspunderea pe cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale, dar într-o formă trunchiată, în condițiile în care reforma administrației locale a fost amânată la cererea explicită a PSD.

Pachetul cuprinde măsuri pe cinci segmente - pensiile magistraților, sănătate, companiile de stat, companiile autofinanțate - ASF, ANCOM și ANRE și componenta de fiscalitate-insolvență.

