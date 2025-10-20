George Simion cere demisia lui Ilie Bolojan după ce CCR a dat de pământ cu legea pensiilor magistraților. "Un gest onorabil"

Autor: Adrian Zia
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 16:03
901 citiri
George Simion FOTO Hepta

Curtea Constituțională a României a admis luni, 20 octombrie, obiecția de neconstituționalitate a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind legea care modifica pensiile magistraților.

Cum a aflat decizia CCR, George Simion a și cerut demisia premierului, într-o postare pe Facebook.

"DEMISIA - Un gest onorabil din partea domnului Bolojan", a scris liderul AUR pe rețeaua de socializare.

Ședința decisivă a CCR, începută la ora 14:00, a pus capăt unei perioade de tensiune politică și juridică ce a durat aproape două luni.

Decizia de admitere ar fi fost luată cu o majoritate de 5 la 4, iar legea declarată neconstituțională în ansamblul său, ceea ce înseamnă că ar trebui promovat un alt proiect de lege în integralitate.

Potrivit unor surse G4Media, în favoarea admiterii sesizării ICCJ au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină.

Printre motivele care au stat la baza deciziei s-ar număra lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), aspect ce reprezintă un viciu de procedură, adică o problemă de formă, nu de fond.

Actul normativ, inițiat de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan și pentru care Executivul și-a asumat răspunderea în Parlament la începutul lunii septembrie, prevedea creșterea treptată a vârstei de pensionare a judecătorilor și procurorilor până la 65 de ani și plafonarea pensiei la 70% din valoarea ultimei remunerații. Legea a fost atacată de ÎCCJ, care a arătat că modificările aduse pensiilor magistraților încalcă numeroase principii fundamentale ale statului de drept și dreptul de proprietate.

Reforma a generat tensiuni majore în sistemul judiciar. De aproape două luni, instanțele funcționau la capacitate redusă, limitându-se la cauzele urgente, iar Consiliul Superior al Magistraturii a avertizat în repetate rânduri asupra „climatului de ostilitate creat împotriva magistraților prin luări de poziție politice și campanii mediatice” care au urmărit, potrivit instituției, discreditarea sistemului judiciar.

