"În acest moment nu e cazul". Sorin Grindeanu nu crede în demisia lui Ilie Bolojan. "Dialogul este cheia pentru funcţionarea coaliţiei"

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat marți seară, 2 septembrie, că i-a spus premierului Ilie Bolojan ceea ce avea de spus pe tema unei eventuale demisii din fruntea Guvernului și consideră că dialogul este cheia pentru funcționarea coaliției. ”Demisia este un act unilateral”, dar nu este o pârghie politică, a precizat Grindeanu.

”I-am spus domnului Bolojan ceea ce aveam de spus. Demisia este un act unilateral, dar nu o văd niciodată ca o pârghie politică. Eu cred că dialogul, până la urmă, mai ales într-o coaliție formată din patru partide plus, un grup al minorităților, este singura cale prin care poate să funcționeze o coaliție de acest tip. Mie îmi pare rău că am ajuns astăzi să facem, până la urmă, după toate aceste zile, să ajungem tot la ceea ce a spus PSD-ul. Scurtam niște timp dacă din prima aveam încredere în experiența Partidului Social Democrat”, a declarat, marți seară, la România TV, Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că nu crede că premierul vrea doar să dea oameni afară: ”Poate să-l intereseze să reducă costurile, să reducă bugetul, de exemplu, anvelopa salarială la UAT-uri. Sunt două lucruri diferite. Una este să dai oameni afară, alta este să reduci costurile în același procent, de 10%, cât spunea domnia sa. Sunt două lucruri total diferite”.

Când a fost din nou întrebat despre o eventuală demisie a premierului, Grindeanu a afirmat: ”În acest moment nu e cazul”.

Ads