"În acest moment nu e cazul". Sorin Grindeanu nu crede în demisia lui Ilie Bolojan. "Dialogul este cheia pentru funcţionarea coaliţiei"

Autor: Adrian Zia
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 22:54
32 citiri
"În acest moment nu e cazul". Sorin Grindeanu nu crede în demisia lui Ilie Bolojan. "Dialogul este cheia pentru funcţionarea coaliţiei"
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO Hepta

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat marți seară, 2 septembrie, că i-a spus premierului Ilie Bolojan ceea ce avea de spus pe tema unei eventuale demisii din fruntea Guvernului și consideră că dialogul este cheia pentru funcționarea coaliției. ”Demisia este un act unilateral”, dar nu este o pârghie politică, a precizat Grindeanu.

”I-am spus domnului Bolojan ceea ce aveam de spus. Demisia este un act unilateral, dar nu o văd niciodată ca o pârghie politică. Eu cred că dialogul, până la urmă, mai ales într-o coaliție formată din patru partide plus, un grup al minorităților, este singura cale prin care poate să funcționeze o coaliție de acest tip. Mie îmi pare rău că am ajuns astăzi să facem, până la urmă, după toate aceste zile, să ajungem tot la ceea ce a spus PSD-ul. Scurtam niște timp dacă din prima aveam încredere în experiența Partidului Social Democrat”, a declarat, marți seară, la România TV, Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că nu crede că premierul vrea doar să dea oameni afară: ”Poate să-l intereseze să reducă costurile, să reducă bugetul, de exemplu, anvelopa salarială la UAT-uri. Sunt două lucruri diferite. Una este să dai oameni afară, alta este să reduci costurile în același procent, de 10%, cât spunea domnia sa. Sunt două lucruri total diferite”.

Când a fost din nou întrebat despre o eventuală demisie a premierului, Grindeanu a afirmat: ”În acest moment nu e cazul”.

"Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul". Grindeanu îl "înțeapă" din nou pe Bolojan. "Nu poți să intitulezi concedierele ca reformă"
"Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul". Grindeanu îl "înțeapă" din nou pe Bolojan. "Nu poți să intitulezi concedierele ca reformă"
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a afirmat marți seară, 2 septembrie, că întâlnirea de la Palatul Cotroceni dintre liderii coaliţiei şi preşedintele Nicuşor Dan nu a fost...
Sorin Grindeanu spune că PSD a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos. „Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”
Sorin Grindeanu spune că PSD a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos. „Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță marți, 2 septembrie, că a insistat ca impozitul pe multinaționale să nu fie scos, pentru că altfel Guvernul ar fi avut zero...
#demisie ilie bolojan, #Sorin Grindeanu PSD, #coalitie guvernare, #dialog , #stiri Sorin Grindeanu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Putin spune ca Rusia nu s-a opus niciodata aderarii Ucrainei la UE
DigiSport.ro
Unde a plecat Vlad Chiriches, dupa ce Gigi Becali l-a anuntat ca nu va mai juca la FCSB
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Unde s-a dus vedeta care si-a inselat sotia in Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "În acest moment nu e cazul". Sorin Grindeanu nu crede în demisia lui Ilie Bolojan. "Dialogul este cheia pentru funcţionarea coaliţiei"
  2. "Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul". Grindeanu îl "înțeapă" din nou pe Bolojan. "Nu poți să intitulezi concedierele ca reformă"
  3. Diana Buzoianu, sinceră despre "luptele" date între partidele de la putere: "În mod natural, Coaliția n-ar fi trebuit să funcționeze"
  4. Grindeanu i-a lăsat lui Nicușor Dan o scrisoare cu contrapropuneri față de ideile lui Bolojan. PSD ar dori o altă variantă de restructurare în administrația locală - SURSE
  5. Bolojan, dezvăluiri despre discuția cu președintele Nicușor Dan de la Cotroceni. Cum va fi finalizat pachetul 2 de reformă
  6. "Tu să taci", i-ar fi spus Bolojan primarului Ciprian Ciucu SURSE. Ce răspunde edilul de la Sectorul 6
  7. "Vă faceți că munciți?". Premierul, atacat contondent de Petrișor Peiu (AUR). "V-ați suflecat mânecile, ați apărut la televizor, s-a încruntat Ilie Bolojan și asta-i tot"
  8. Adrian Năstase se află la Beijing. Fostul premier al României va participa la parada militară a Chinei
  9. Bolojan, pus la punct de președintele matematician. Testul picat de premier la întâlnirea de la Cotroceni. Șeful statului a pus mâna pe un pix și o foaie SURSE
  10. Jumătate dintre județele din România vor pierde posturi de bugetari. Care sunt zonele lovite cel mai puternic de planul lui Bolojan

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 122 - Femeie păcălită de un...