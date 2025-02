Prioritățile lui Bolojan la cârma statului. Ce obiectiv este mai important decât desecretizarea documentelor care au dus la anularea alegerilor, în opinia lui CTP

Partidele de opoziție au avut un rol mic de jucat în demisia președintelui Klaus Iohannis, a declarat miercuri, 12 februarie, gazetarul Cristian Tudor Popescu. În schimb, plecarea acestuia de la Cotroceni poate fi mai degrabă explicată de presiunea din partea liderilor din coaliția de guvernare. În general, niciuna dintre tabere nu câștigă de pe urma demisiei, din cauza momentului ales.

Amenințarea la adresa fostului președinte era ca suspendarea propusă în Parlament să treacă, a spus Popescu la B1 TV.

„Ceea ce l-a determinat pe Klaus Iohannis să își dea demisia a fost amenințarea, mai mult sau mai puțin voalată, din partea unor lideri din coaliție, deci nu ai opoziției. Opoziția nu avea suficiente voturi ca să obțină suspendarea în Parlament. Este cât se poate de limpede că liderii coaliției i-au dat de înțeles domnului Iohannis, probabil i-au spus în termenii următori: domnu’, noi nu votăm, dar nu putem să controlăm parlamentarii noștri, unii dintre ei pot să voteze împotrivă, și atunci suspendarea o să treacă, mesaj care a fost destul de limpede pentru domnul Iohannis care și-a dat demisia. Asta este tot”, a explicat ziaristul.

Ads

Pentru că vine atât de târziu, niciun grup politic nu are neapărat de câștigat din demisia lui Iohannis. Pentru Crin Antonescu, candidatul unic al coaliției PSD-PNL-UDMR la alegerile prezidențiale din mai, vestea nu este atât de bună precum ar părea la prima vedere.

„După părere mea, nu profită nimeni. Reușește să nu aducă niciun beneficiu nimănui, încă o dată domnul Iohannis, pentru că chiar faptul că s-a lăsat atâta vreme presat până să demisioneze nu face să fie o victorie a părții antieuropene, pentru că ei strigă asta de luni de zile, ca Iohannis să plece. Or, Iohannis nu a făcut lucrul ăsta și nici nu dădea semne că are de gând să-l facă. A și declarat: nu demisionez, nu am de gând! Așa că este destul de clar, pentru orice om de bun simț, că nu a plecat de frica opoziției din Parlament care îi cerea suspendarea. În partea cealaltă, nu a câștigat nici coaliția, nici candidatul ei la președinție. Am auzit asta, că e o gură de oxigen pentru Crin Antonescu. Nici vorbă așa ceva! Acest faptul nu poate fi văzut ca pozitiv de nimeni. El nu are nicio încărcătură de bun, nimeni nu poate să spună: bine că a plecat! Tocmai pentru că această plecare s-a făcut în aceste condiții jalnice”, spune Cristian Tudor Popescu.

Ads

Iohannis a fost înlocuit de liderul PNL, Ilie Bolojan, care va ocupa ca interimar cea mai înaltă funcție în stat. Chiar dacă are trei luni la cârma statului, evenimentele din ultima perioadă au arătat că este o perioadă suficient de lungă încât Bolojan să aibă responsabilități importante, spune gazetarul.

„Cred că obiectivul principal al domnului Bolojan trebuie să fie a fi un președinte și nu a fi interimar și poate să facă acest lucru pentru că, cu excepția a două sau trei prevederi care s-au tot spus, că nu poate să dizolve Parlamentul, să convoace referendum sau să declare război, niciuna dintre aceste eventualități nu sunt probabile în acest moment, în rest poate să facă orice, e scris în fișa postului. Așa cum Klaus Iohannis a fost un președinte interimar vreme de 10 ani în România, tocmai așa nu trebuie să fie domnul Bolojan un interimar. Ce este un interimar? Este un ins de la care se așteaptă în primul rând să lase lucrurile așa cum le găsește. Asta a făcut Iohannis. El ne lasă, după 10 ani, exact așa cum ne aflam acum 10 ani, numai că în loc de Georgescu, SOS, POT, Simion și Ponta, atunci era proto-Georgescu, adică Ponta, Dragnea, Ghiță și compania care nu erau aproape cu nimic deosebiți.

Ads

Lucrurile sunt cât se poate de rele și de proaste în acest moment în România și domnul Bolojan trebuie să nu le lase așa cum sunt. Poate să acționeze, și mai mult decât atât, trebuie, pentru că aceste trei luni pot fi mai lungi decât veacul. Ni s-a tot spus, am auzit și astăzi, că nu are timp. Nu! Timpul poate să fie foarte lung, pentru că densitatea de evenimente în această perioadă care deja este foarte mare o să fie și mai mare, înspăimântător de mare. Se vor întâmpla lucruri, în fiecare zi, și în România, și în Europa, și în lume, rupturi masive, evenimente cruciale. Și așa mai departe… Atunci, pur și simplu nu își poate permite să facă de complezență această funcție domnul Bolojan”, a declarat jurnalistul.

Odată cu preluarea mandatului de președinte interimar, au apărut și apelurile ca Bolojan să desecretizeze documentele care au stat la baza anulării alegerilor prezidențiale de la finalul anului trecut. Totuși, un aspect mai important, în opinia lui Cristian Tudor Popescu, ar fi numirea unui șef al Serviciului Român de Informații.

Ads

„Trebuie să facă lucrul acesta. Este foarte necesar opiniei publice și atmosferei din România. Dar înainte de asta, după părerea mea, ar trebui să facă altceva: să numească un șef la SRI. După părerea mea este extrem de necesar să fie numit un șef la SRI, mai ales că în vederea desecretizării informațiilor și mai ales în vederea a ceea ce se poate întâmpla în România și în jurul României în aceste luni. Noi suntem în clipa de față într-un război surd, nedeclarat. Într-o astfel de situație în care pot apărea amenințări de securitate, nevăzute, ale căror efecte să ne poată să ne uluiască pe toți, să nu știm de unde ni s-au tras, în astfel de condiții trebuie un șef numit cu acordul Parlamentului. E important să fie un șef plin acolo care să poată conduce acea instituție în zilele care urmează care vor fi foarte complicate din punctul de vedere al informațiilor și securității pentru soarta României și în ceea ce privește alegerile care vor avea loc”, a punctat gazetarul.

Ads