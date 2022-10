Jocul politic al PSD în scandalul demisiei lui Dîncu: ”A fost principalul obiectiv al scenariilor aruncate în spațiul public”

Vasile Dîncu a demisionat din funcția de ministru al Apărării luni, 24 octombrie, invocând ”imposibilitatea” colaborării cu președintele Klaus Iohannis, asta la două săptămâni după declarațiile controversate privind Ucraina.

PSD nu a venit încă cu nicio propunere oficială, iar premierul Ciucă a preluat interimatul, însă patru nume sunt vehiculate, și anume Mihai Tudose, Angel Tîlvăr, Daniela Gîtman și Titus Corlățean.

La scurt timp după anunțul lui Dîncu, au început să apară informații pe surse cum că PSD ar urma să facă un ”troc”, adică să preia Ministerul Energiei, ceea ce înseamnă implicit demiterea lui Virgil Popescu, iar portofoliul Apărării să treacă la PNL.

Marcel Ciolacu, liderul PSD, nu a negat inițial posibilitatea ca în fruntea Apărării să fie numit un ministru PNL, dar ulterior a declarat că nu se pune problema unui schimb. Cu toate acestea, a menționat și că ”nu este un fan” al lui Virgil Popescu. Pe de altă parte, deputatul PSD Gabriel Zetea a declarat marţi, 25 octombrie, că partidul şi-ar asuma conducerea Ministerului Energiei şi mâine.

Principalul obiectiv al scenariilor aruncate în spațiul public

Consultantul politic Adrian Zăbavă a explicat pentru Ziare.com că toate aceste scenarii apărute în spațiul public la scurt timp după demisia lui Dîncu reprezintă un joc politic al Partidului Social Democrat prin care încearcă distragerea atenției de la Vasile Dîncu și de la declarațiile controversate care l-au făcut să își piardă funcția.

”Pare că în momentul de față PSD-ul încearcă un joc politic în urma situației născute la Ministerul Apărării și mă refer aici la informațiile pe surse cum că ar cere un schimb sau un remaniat și de la PNL. Nu cred că vor reuși, dar un lucru le iese bine: schimbarea atenției de la demisia lui Dîncu și cred că ăsta a fost principalul obiectiv al tuturor acestor scenarii aruncate în spațiul public. Nu cred că vor avea succes, dar au succes în schimbarea atenției. Subiectul nu mai e Dîncu care și-a dat demisia în urma unei gafe, subiectul e ce se întâmplă în coaliție și cine dă următorul ministru”, explică Adrian Zăbavă.

Consultantul politic susține că o astfel de rocadă nu ar fi în favoarea PNL și că, dacă totuși s-ar întâmpla, ar fi exclusiv din dorința președintelui Klaus Iohannis.

”Nu există nicio miză pentru PNL în a face această rocadă. Dacă această rocadă s-ar întâmpla, ar fi exclusiv din dorința președintelui Klaus Iohannis și nu ar face decât să mai avem un ministru Iohannis în plus și un ministru PNL în minus. Avem în momentul de față mai mulți miniștri cu legături directe și numiți prin prisma relațiilor cu Klaus Iohannis, nu neapărat prin legăturile cu partidul, iar preluarea ministerului Apărării de către PNL mai mult ca sigur ar duce din nou la o astfel de numire, un om care nu are neapărat legătură cu PNL, ci cu Klaus Iohannis. Cred că asta ar crește frustrarea PNL și membrilor săi pentru că, trăgând linie, ar vedea că, de fapt, sunt și nu prea sunt la guvernare. Deci, mi-e greu să cred că acest lucru este realizabil. Dacă s-ar întâmpla, ar vulnerabiliza relația Klaus Iohannis - PNL. E adevărat, fără ca cineva din PNL să aibă tăria să spună astăzi ceva public, dar pe termen lung, odată cu apropierea momentului în care Klaus Iohannis va avea din ce în ce mai puține puteri, frustrările vor crește și la un moment dat vor exploda și public”, mai arată Adrian Zăbavă.

Politicienii care sunt în cărți pentru Ministerul Apărării

Numele vehiculate pe surse în ultimele 24 de ore pentru preluarea Ministerului Apărării sunt Mihai Tudose, Angel Tîlvăr, Daniela Gîtman și Titus Corlățean.

Mihai Tudose este europarlamentar și a ocupat, de-a lungul carierei sale politice, mai multe funcții, din partea PSD. Concret, a fost premierul României în intervalul iunie 2017 - ianuarie 2018, iar de două ori a fost numit ministru al Economiei, în anii 2014 și 2017.

Angel Tîlvăr este președinte al delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. Este un politician român ales senator în legislatura 2004–2008 și apoi deputat în legislaturile începând cu 2008, în județul Vrancea, pe listele partidului PSD.

Daniela Grigore Gîtman a fost numită în funcția de secretar de stat pentru Afaceri Europene la data de 28 ianuarie 2022. Anterior, a deținut portofoliile de secretar de stat pentru relații interinstituționale (2020 – 2022) și de secretar de stat pentru afaceri globale (2016 – 2017). Este diplomat de carieră din 1993 și are rangul diplomatic de ambasador.

Titus Corlățean este jurist și politician român, vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Între august 2012- 2014 a fost ministrul Afacerilor Externe în guvernele Ponta II și III, după ce anterior fusese ministrul Justiției în guvernul Ponta I.

Consultantul politic Adrian Zăbavă a explicat pentru Ziare.com că, momentan, PSD trebuie să lămurească ce va face și să discute cu partenerii din coaliție până să vină cu o propunere oficială. Totuși, arată că, printre numele vehiculate, nu există oameni cu experiență militară, ci mai degrabă se împart în politicieni cunoscuți și politicieni mai puțin cunoscuți.

De asemenea, arată că Mihai Tudose și Titus Corlățean ar avea cele mai mari șanse dacă PSD merge pe cartea politicianului în fruntea Apărării, cum de altfel a fost și în cazul lui Vasile Dîncu.

”E adevărat că în ultima perioadă Mihai Tudose a fost foarte activ din punct de vedere al comunicării, a fost vocea de la vârful PSD care a spus lucruri pe care Ciolacu sau alții nu au vrut să și le asume, inclusiv lucruri mai populiste, cu o tentă naționalistă. A fost foarte activ și numele lui s-a vehiculat cam de fiecare dată când a fost vorba de o schimbare în guvern, inclusiv cu privire la rotativă. Există voci care spun că, dacă Marcel Ciolacu nu vrea să preia funcția din calcule electorale politice, Tudose ar fi următorul pe listă. Fum fără foc nu iese, așa că pare că Tudose își dorește cu ardoare o funcție guvernamentală.

Dacă analizăm doar acest fapt, am putea spune că el are cele mai mari șanse, poate și pentru că el e politicianul cel mai important de pe listă. Până la urmă, a fost premier al României, este europarlamentar. Ținând cont că PSD nu pare că are un nume care să aibă legătură directă cu apărarea, Tudose ar putea pleca cu prima șansă.

E adevărat că, dacă privim doar din perspectiva influenței politice, a puterii, îl putem lua în calcul și pe Titus Corlățeanu ținând cont de statutul său, e și el un politician important.

Dacă PSD merge pe cartea politicianului, un politician la ministerul Apărării, cei doi au cele mai mari șanse ținând cont de statutul lor în PSD și în politica românească”, explică Adrian Zăbavă.

