Bolojan pune piciorul în prag. Dacă Pachetul 2 nu e adoptat, renunță la funcția de premier. "Să vină cei care au idei bune"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 13 August 2025, ora 22:27
2238 citiri
Ilie Bolojan, premierul României FOTO Hepta

Premierul României Ilie Bolojan a avertizat miercuri seară, 13 august, că există riscul ca România să intre în incapacitate de plată dacă Guvernul nu vine cu pachetul 2 de măsuri de austeritate până în toamnă.

Mai mult, Bolojan a tras și un semnal de alarmă și a spus că neadoptarea acestui pachet va duce, cel mai probabil, la demisia sa din funcția de premier.

"Dacă nu adoptăm acest pachet, credeţi-mă că nu este nicio bucurie, niciun fel de câştig să fii premierul României într-o astfel de situaţie. Eu am acceptat această mare responsabilitate ştiind că prin măsurile pe care le voi adopta risc să-mi compromit imaginea publică. Dar nu asta e important. Dacă România trece prin această situaţie, înseamnă că am făcut ceea ce trebuie pentru ţara noastră când a venit vremea. Dar doar să stai pe un post şi să nu poţi face nimic, mai bine pleci de acolo, iar cei care au idei bune n-au decât să vină şi să le pună în practică", a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Dar nu despre demisia sa a vrut să atragă atenția Ilie Bolojan, ci despre faptul că fără pachetul 2 România riscă să intre în incapacitate de plată.

"Dată fiind complexitatea pachetului 2, dată fiind mărimea lui, el nu poate fi adoptat decât în asumare de răspundere în termen real și eu sper că, cel mai târziu, până la finalul lunii acesteia, cu toate întârzierile pe care adevărat că le avem din cauze obiective sau subiective, el va fi adoptat.

Dacă acest pachet nu va fi adoptat, suntem în situația în care nu am conștientizat, practic, situația dificilă în care ne găsim, în care e nevoie să corectăm lucruri care s-au adunat în timp, nu mai avem bani să finanțăm cu sume atât de mari. Toate autoritățile locale din România, de la bugetul de stat, nu mai există această finanțare și trebuie să avem autorități locale mai eficiente.

Aceasta este realitatea, orice s-ar spune. Noi am scăpat de indicatorul de rating în luna iulie, dacă vă aduceți aminte, pentru că și atunci au fost companiile de rating și a fost o inflexiune în evaluarea României, dar dacă nu adoptăm acest pachet, din nou vom ajunge în situația în care vom intra într-o fundătură.

Dacă nu dăm pachetul 2 în această toamnă, există riscul ca România să intre în incapacitate de plată", a mai spus premierul.

#demisie, #ilie bolojan premier, #adoptare pachet 2 , #stiri Ilie Bolojan
