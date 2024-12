Jamie Jackson, specialistă în resurse umane cu peste 20 de ani de experiență, originară din Nashville, Tennessee, a relatat care sunt criteriile după care poți afla dacă este timpul să schimbi locul de muncă, într-un articol publicat de Business Insider.

"Ca cineva care a lucrat în domeniul resurselor umane timp de peste 20 de ani, am avut această conversație de nenumărate ori. Oamenii vin adesea la mine și îmi spun: "Jamie, nu știu ce să fac în continuare."

Se simt blocați în rolurile lor, vor să avanseze sau iau în considerare un nou loc de muncă — dar acest lucru poate fi la fel de înfricoșător, deoarece înseamnă să iasă din zona lor de confort. Și eu am fost în această situație, întrebându-mă dacă este timpul să îmi schimb locul de muncă pentru ceva nou.

Dacă te regăsești în această situație, iată patru semne clare că ai stat prea mult în același loc și ce poți face dacă ai nevoie de o schimbare."

1. Nu te mai simți motivat

"Nivelul tău de implicare este un bun indicator al faptului că ai stat prea mult în același rol.

De exemplu, poate că înainte te simțeai implicat în ședințe, dar acum îți este mai greu să participi pentru că nu mai ai motivație. Sau, poate obișnuiai să te bucuri de conversațiile cu colegii la dozatorul de apă sau la cafea — întrebând despre weekendurile sau planurile lor de vacanță — dar acum faci doar ce trebuie și mergi mai departe."

2. Nu există oportunități de dezvoltare

"Un alt semn este senzația de stagnare în creșterea ta profesională.

De exemplu, am lucrat odată la o companie timp de cinci ani și mi s-a promis în mod repetat o promovare. În timp, mi-am dat seama că aceasta nu va veni — nu mă vedeau avansând. Mult timp am crezut în promisiunile lor, dar nu s-au concretizat niciodată. Pentru a avansa, am realizat că trebuia să schimb compania, deoarece creșterea pe care o doream nu avea să se întâmple acolo.

Uneori, pur și simplu nu există loc de creștere, iar când acest lucru se întâmplă, este un semn clar că este timpul să faci următorul pas."

3. Feedback-ul tău a stagnat

"De asemenea, s-ar putea să observi că ai ajuns într-un punct mort în ceea ce privește feedback-ul primit. De exemplu, poate primești în mod constant aceleași evaluări ale performanței, în care managerul tău spune că îți îndeplinești așteptările, dar nu le depășești — sugerând că ai ajuns la un punct de oprire.

Dacă te gândești: "Nu mai am nimic nou de oferit. Fac aceeași muncă pe care o făceam acum trei ani, fără feedback constructiv suplimentar sau recunoaștere", ar putea fi momentul să schimbi rolul."

4. Ești epuizat

"Un alt semn este epuizarea. În trecut, am avut un loc de muncă unde mă simțeam fizic rău mergând la birou. Îmi amintesc că, la un moment dat, a trebuit să opresc mașina pe marginea drumului pentru că mi se făcuse rău de stres.

Stând într-o parcare încercând să mă adun, m-am gândit: "Trebuie să-mi găsesc un alt loc de muncă." Știam că sănătatea mea mentală era mai importantă — dar, pentru că nu-mi permiteam luxul de a demisiona pe loc, mi-am căutat mai întâi un alt loc de muncă.

Pentru alții, există momente în care mediile de lucru sunt extrem de toxice și trebuie să plece imediat — și ar trebui să o facă. Totuși, atunci când este posibil, este important să ai un plan. Oricum ar fi, epuizarea sau senzația de greață fizică din cauza muncii ar putea fi un semn că este timpul pentru o schimbare."

Dacă realizezi că nu mai ești fericit în rolul tău, trebuie să faci să reflectezi asupra ta

"Întreabă-te: Care sunt obiectivele mele? Unde vreau să fiu? Încearcă să înțelegi unde vrei să ajungi peste șase luni, un an sau chiar mai mult.

Ai nevoie de un nou loc de muncă sau de o promovare? Și, dacă da, cum poți ajunge acolo? Înainte de a face orice altceva, este foarte important să înțelegi ce vrei.

Ia măsuri în concordanță cu obiectivele tale."

Îmbunătățește-ți abilitățile

"Poate ești perfect mulțumit de rolul tău actual, dar ai nevoie de mai multe provocări. Prin învățarea de noi abilități, poți cere mai multe responsabilități.

Poți folosi resurse precum LinkedIn sau YouTube pentru a te perfecționa în abilități precum Excel sau pentru a explora cursuri și certificări oferite de compania ta. Noile abilități te pot ajuta să te remarci în rolul tău actual sau să devii mai atractiv pentru angajatori potențiali."

Fă pregătiri și adună-ți resursele

"Dacă vrei să obții un nou loc de muncă, trebuie să înveți noi abilități și să te pregătești. Aceasta include actualizarea CV-ului, reîmprospătarea profilului LinkedIn și cercetarea salariului pe care ar trebui să îl câștigi.

Când începi să cauți un nou loc de muncă, cunoașterea valorii tale pe piață este esențială — mai ales dacă ai fost în același rol de mult timp și nu știi care sunt standardele actuale. Apoi, discută cu mentorii, colegii și prietenii tăi și informează-i că ești în căutare de ceva nou.

Poți spune ceva de genul: "Hei, cred că până în martie voi începe să caut un alt loc de muncă — așa că poți să fii atent(ă) la oportunități pentru mine?" Acest lucru poate ajuta foarte mult."

Decembrie nu este cea mai ușoară lună pentru a găsi un nou loc de muncă, din cauza sărbătorilor și a concediilor. Totuși, ianuarie poate fi un moment mai bun, deoarece companiile intră în noul an fiscal — cu noi bugete și poziții noi disponibile.

Unii dintre noi sunt mulțumiți de unde se află, dar dacă nu mai ești interesat să îți asumi noi provocări, poate fi momentul să îți reevaluezi rolul".

