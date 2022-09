Deputaţii din 18 districte municipale din Moscova, Sankt Petersburg şi Kolpino au cerut demisia preşedintelui rus Vladimir Putin, potrivit unei petiţii semnate postate, luni, pe Twitter, relatează CNN.

”Noi, deputaţii municipali ai Rusiei, credem că acţiunile preşedintelui Vladimir Putin sunt dăunătoare pentru viitorul Rusiei şi al cetăţenilor săi. Cerem demisia lui Vladimir Putin din funcţia de preşedinte al Federaţiei Ruse”, se spune în petiţia postată de Ksenia Thorstrom, deputat local al districtului Semenovski din Sankt Petersburg.

Petiţia vine după primele alegeri regionale şi municipale din Rusia de la începutul războiului, care au adus o victorie spectaculoasă pentru candidaţii pro-Kremlin.

”Textul petiţiei este concis şi nu discreditează pe nimeni. Dacă sunteţi deputat municipal şi doriţi să vă alăturaţi, sunteţi binevenit”, a spus Thorstrom într-o postare pe Twitter.

